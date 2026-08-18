Los tres proyectos que buscan declarar feriado el 17 de septiembre y que fueron declarados admisibles en la Cámara

Las iniciativas ahora serán tramitadas en el Congreso antes de convertirse en ley.

Pese a la negativa del Gobierno, la Cámara de Diputados respaldó de manera transversar los tres proyectos que buscan declarar feriado el próximo 17 de septiembre.

Todas ellas obtuvieron un respaldo político transversal, confirmando el apoyo a sumar un día más de celebración para las próximas Fiestas Patrias.

De los tres proyectos que buscan que el 17 de septiembre sea feriado, dos corresponden al Partido de la Gente (PDG) y uno al Partido Comunista (PC).

El primero corresponde a la diputada Zandra Parisi (PDG) y busca establecer por única vez como feriado legal el 17 de septiembre de 2026. Dentro de sus argumentos están los efectos positivos en el turismo y la economía que podría tener un día más de descanso. Esta iniciativa obtuvo 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

El segundo fue presentado por el PC y, al igual que el anterior, busca declarar feriado dicho día solo este año, con el objetivo de que las familias cuenten con un día más de celebración de Fiestas Patrias. En la Cámara avanzó con 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

El tercero, en tanto, es impulsado por el diputado Javier Olivares (PDG), el cual se distancia de los dos anteriores. Esta iniciativa busca decretar feriado el 17 de septiembre de manera permanente y darle la importancia que merece al Día Nacional de la Cueca. Fue declarado admisible con 64 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.