Biministro Daniel Mas cierra debate por Codelco: “No estamos hablando de privatización”

En tanto, Bernardo Fontaine asumió sus funciones como presidente del directorio con un mensaje a los trabajadores de Codelco.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Minería y Economía, se refirió a la situación de Codelco, luego que se conociera la sobrestimación de 27 mil toneladas para la producción de 2025, lo que hizo que surgieran voces pidiendo la privatización de la empresa estatal.

El secretario de Estado se refirió a esta discusión tras la llegada de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de la cuprífera, indicando que “parte una nueva etapa. El gobierno corporativo empieza a liderar la compañía y hemos dicho cuáles son los ejes; seguridad, productividad. Tenemos que hacernos cargo de la deuda”.

Junto con ello, respondió a las palabras del ex titular de la cartera, Laurence Golborne, que llamó a abrir a analizar su privatización.

“Una opción debe ser analizar incorporar capitales privados. No significa vender Codelco, ni dilapidar el sueldo de Chile. Simplemente evaluar qué significa y cómo se va a invertir ese dinero”, declaró Golborne.

Ante esto, el biministro Mas fue tajante: “No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados, tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco obteniendo más de 12 convenios con privados”.

El saludo de Bernardo Fontaine a trabajadores de Codelco

Por su parte, Bernardo Fontaine inició formalmente sus labores a cargo de la empresa estatal con un saludo a sus funcionarios: “Queridas trabajadoras y trabajadores, les saludo asumiendo el gran desafío de presidir el directorio de esta potente empresa que es el orgullo de Chile”.

“Nuestro objetivo no será producir y producir (…) serán uno: seguridad, seguridad y seguridad”, sostuvo Fontaine, quien agregó que también se centrarán en “ordenar la casa con mano firme y transparencia”.