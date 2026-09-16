El llamado de atención de Nicolás Grau al FA por lobbistas: “Debemos ser cuidadosos en nuestros trabajos post gobierno”

Respecto a esta situación, la diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, aseveró que “el lobby está regulado en Chile, pero la legislación tiene que actualizarse, en particular en lo que respecta a las inhabilidades posteriores al ejercicio del cargo”.

AGENCIA UNO

El ex ministro Nicolás Grau se refirió a la controversia generada por la presencia de militantes del Frente Amplio, que se desempeñaron como personeros del gobierno de Gabriel Boric, ahora trabajan como lobbistas.

Tal es el caso del ex jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, quien es parte de la empresa de lobby KOM, al que se suma Sebastián Aylwin, otrora jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, asesor de CleanTech Lithium para tramitación de permisos ambientales de sus proyectos mineros.

Ante esto, Grau envió un mensaje a los militantes del Frente Amplio de Ñuñoa, que fue compartido por La Tercera, donde precisa que “quienes fuimos ministro/as, subses (subsecretarios, o jefes de servicio con visibilidad; debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno. No solo preocupándose de conflictos de interés, sino también de la imagen, ya que no hacerlo puede deteriorar la percepción que la ciudadanía tiene del FA”.

El otrora titular de Hacienda puntualizó que existe una diferencia entre quienes ocuparon cargos de confianza y los jefes de servicio, indicando que “no creo que esta exigencia deba operar con otros, por ejemplo, alguien que dirigió una división. En esos casos basta, a mi juicio, que no haya conflicto de interés”.

En esta línea, recordó a los funcionarios más jóvenes que estuvieron bajo su alero, sosteniendo que “ojalá hiciera también carrera en empresas. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos gente de izquierda que trabaje ojalá en cargos de relevancia en tales espacios”.

Nicolás Grau hizo alusión directa a Sebastián Aylwin, declarando que “a mi me parece muy bien que gente nuestra se vaya a trabajar en proyectos que son parte de lo que impulsamos en la estrategia nacional del litio, porque en la medida que resulten, la estrategia irá siendo más exitosa en el tiempo”.

Respecto a esta situación, la diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, aseveró que “el lobby está regulado en Chile, pero la legislación tiene que actualizarse, en particular en lo que respecta a las inhabilidades posteriores al ejercicio del cargo. Todas son materias que están contenidas en un proyecto de ley que presentamos como bancada del FA y que sigue en tramitación”.