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Gobierno prepara “plan de emergencia” en caso de una restricción a la exportación de diésel desde Estados Unidos

El biministro Mas aseguró que buscarán “paliar esos negativos efectos” en caso de que este escenario se concrete.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El biministro Daniel Mas aseguró que el Gobierno ya prepara un “plan de emergencia” en caso de que se concrete la restricción a la exportación de diésel por parte de Estados Unidos.

En entrevista con Radio Universo, el secretario de Estado aseguró que “estamos monitoreando esa situación, una situación compleja que se va moviendo hora a hora. Y si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos”.

Mas fue consultado respecto a qué herramientas utilizará el Gobierno ante un eventual menor suministro de este combustible, ya sea el Mepco, subsidios, medidas vinculadas a las cuentas del gas o incentivos para utilizar otros combustibles. Sin embargo, evitó aclarar cuáles están considerando.

“Hay varias palancas que podemos mover, no se las voy a poder adelantar hoy día. No se las puedo adelantar hoy día, pero sí estamos súper claros que este es un problema serio, así que si te ocurriera, vamos a actuar”, dijo.

La posible restricción a la exportación de diésel desde Estados Unidos no solo podría impactar su disponibilidad en el país, sino que también se convertiría en otro golpe al bolsillo de los chilenos al afectar los precios, generando una nueva alza.

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