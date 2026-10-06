Las características de la nueva moneda de $50 que comenzó a circular hoy: cómo distinguirla de la actual

En enero del próximo año se le sumará la nueva moneda de $10, de acuerdo con el anuncio que realizó el Banco Central.

AGENCIA UNO.

Este martes 6 de octubre comenzó a circular la nueva moneda de $50 pesos, la que se sumará a las actuales, que se mantienen vigentes, de acuerdo con lo ratificado por el Banco Central.

Según lo había anunciado el instituto emisor, su presidenta, Rosanna Costa, fue la encargada de darle el vamos en la Verdulería Los Hermanos, ubicada en la comuna de Providencia.

El anuncio de la nueva moneda de $50, a la que se sumará en enero de 2027 la de $10, la realizó el Banco Central en agosto pasado.

Las características de la nueva moneda de $50

En cuanto a su fabricación, el instituto emisor detalló que se realizó a través de una tecnología de amplio uso internacional en la acuñación de monedas, la que permitió reducir los costos asociados a su producción.

La moneda nueva de $50 mantendrá los principales elementos del diseño de la actual, por lo que podrá ser fácilmente reconocible por los usuarios.

Sin embargo, sí contempla un cambio respecto de las actuales, ya que es levemente más liviana, debido a que se redujo de 7 a 6,5 gramos.

En el caso de la de $10, que entrará en vigencia en enero próximo, variará tanto su peso como el tamaño, ya que pesará 3,46 gramos y su diámetro se reducirá de 21 a 18,7 milímetros.