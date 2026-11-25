El beneficio comenzará a regir en enero de 2027 y permitirá eliminar el pago de contribuciones de la vivienda principal, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El trámite ya está disponible en el sitio web del SII.

Los adultos mayores de 65 años podrán acceder a una exención del 100% del pago de contribuciones por su vivienda principal a partir de enero de 2027.

Para acceder al beneficio desde el próximo año, los interesados deben realizar la solicitud antes del 31 de diciembre de 2026. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya habilitó el formulario correspondiente en su página web.

El plazo es relevante porque la exención se aplica por año calendario. Por lo tanto, quienes completen el trámite hasta el cierre de diciembre podrán acceder al beneficio desde el 1 de enero de 2027. Esto se reflejará en las cuotas de contribuciones correspondientes al primer semestre.

En cambio, quienes presenten la solicitud después del 31 de diciembre deberán esperar hasta el 1 de enero de 2028 para obtener la exención.

El SII precisó que la declaración jurada se presenta únicamente la primera vez. Luego, la renovación será automática, siempre que el propietario mantenga las condiciones exigidas por la ley.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones?

El procedimiento requiere presentar una declaración jurada de vivienda principal, donde el propietario debe especificar el inmueble que utiliza como residencia principal.

También puede incorporar estacionamientos y bodegas, siempre que estén destinados a un uso relacionado con dicha vivienda.

El trámite se puede realizar por internet, a través del sitio del SII. Para encontrar el formulario, se debe seguir esta ruta: Servicios Online > Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces > Declaración Jurada Vivienda Principal.

Quienes prefieran realizar la gestión presencialmente pueden acudir a una oficina del Servicio de Impuestos Internos. Allí recibirán orientación de un funcionario y, en situaciones especiales, podrán solicitar que el propio personal ingrese los antecedentes.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, existen 200.803 propietarios que actualmente pagan contribuciones y que podrían acceder a esta nueva exención, siempre que presenten la solicitud y cumplan las condiciones legales.

¿Qué pasa con quienes ya tienen una rebaja en sus contribuciones?

La nueva exención también modifica el escenario para los adultos mayores que actualmente reciben beneficios tributarios.

Desde 2014 existe un mecanismo que permite a las personas mayores acceder a una rebaja de entre el 50% y el 100% del pago de contribuciones, dependiendo de sus condiciones económicas y de los requisitos establecidos.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, quienes ya cuentan con esta ayuda tendrán dos alternativas: conservar el beneficio actual hasta el primer semestre de 2027 o solicitar la nueva exención del 100% para su vivienda principal.

Los datos del SII muestran que el 37,5% de los contribuyentes que actualmente reciben la rebaja para adultos mayores obtiene una reducción parcial. Es decir, paga solo la mitad de las contribuciones de su propiedad.

Para este grupo, la nueva normativa abre la posibilidad de acceder a una exención total, siempre que cumpla las condiciones que establece la ley.

Por ello, quienes estén dentro de este segmento deberán revisar cuál de las alternativas se ajusta a su situación y verificar si cumplen los requisitos para solicitar el nuevo beneficio antes del cierre del plazo.