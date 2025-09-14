De la TV a la parrilla: así es el emprendimiento del ex Yingo Julio Canessa que triunfa en Fiestas Patrias

Por estos días es complicado comunicarse con Julio Canessa. Con motivo de las Fiestas Patrias, su emprendimiento Pasión x la Parrilla se encuentra con eventos casi todos los días, una agenda que lo mantiene ocupado gran parte de la jornada.

Para quienes no lo conozcan, a fines de la década de los 2000 alcanzó gran popularidad primero en Fotolog y luego al ingresar al programa juvenil Yingo, donde se mantuvo como parte del elenco estable durante varios años.

En medio de su ajetreados días, Canessa se tomó unos minutos para conversar con EL DÍNAMO sobre su presente, trabajando en lo que es su gran pasión: los asados.

-¿Cómo recuerdas tu etapa en televisión, en Yingo, principalmente?

-Fue una etapa muy bonita. Era muy joven, tenía 17 años, así que viví muchas cosas para esa edad, que fueron muy lindas. Cosas buenas, cosas malas, que sin duda me enseñaron mucho para el camino de la vida. Vivir cosas de joven ayuda mucho para el futuro. Es una etapa muy bonita que recuerdo con mucho cariños.

-A diferencia de muchas figuras que salieron de Yingo y que siguen vigenes en televisión y en los medios, tú te alejaste completamente del ojo público…

-La verdad es que yo tenía una familia de clase media muy conservadora y estar en la TV no lo veían con muy buena cara. Mi familia siempre me dijeron que tenían que estudiar, así que me enfoqué en eso muchos años. En la universidad estudié Relaciones Públicas, obtuve un trabajo y después de eso, emprendí. Tuve una agencia digital, de la cual aprendí mucho. Después de eso ya di el paso a los asaditos hoy en día.

-¿Nunca fue opción mantenerte en los medios o en la televisión?

-Cuando a uno nadie lo conoce, uno quiere ser conocido. Pero cuando uno empieza a vivir cosas, llevas años y la gente te conoce, después uno se va aburriendo. Hay algo que pasa con la fama y es que es un arma de doble filo. Así como te puede ir bien, te pueden hacer mierda. Me gustó un rato y después de eso dije que no era para mí. Habían pocos espacios, siempre pedí más, que me pasaran un micrófono y no solo ser del elenco. En ese tiempo no se dieron esos espacios y por eso yo decidí alejarme, dedicarme más a mi vida personal, a los estudios y alejarme de la televisión.

-¿Te pesó durante muchos años la fama?

-Siempre, hasta el día de hoy. Voy a los asados y la gente me reconoce. El ser conocido siempre te deja algo. Obviamente depende de cómo uno se lo tome, yo lo hago de buena manera. La gente siempre buena onda conmigo. Más que algo negativo, siempre lo he visto como algo positivo. Ahora me ha ayudado mucho, obviamente, con mi negocio.

-¿Crees que la fama que tuviste ayudó a lo bien que le va a tu emprendimiento?

-Obviamente es un plus. Antes de ser ese personaje, soy parrillero. Me he metido mucho en el tema de las parrillas, de los asados. Los hago desde muy chico, he hecho cursos en Argentina, siempre me he metido mucho en esto. No fue como Ah, soy conocido y quiero hacer asados. Fue al reves: Soy bueno para el asado, esto puede ser un negocio. Todo lo otro ha ayudado: mi imagen, a que la gente me reconozca y pueda ser un gancho para contratar el servicio. Pero yo, primero, soy parrillero.

Canessa, el parrillero

-Acabas de mencionar que desde chico que preparas asados, ¿fue algo que te inculcó tu papá?

-La verdad es que siempre vi a mi papá, a mi abuelo hacer asados, quedarse hasta muy tarde, haciendo sobremesa, conversando y todo en torno a la parrilla. Eso es lo que a mí me interesaba mucho cuando era muy chico. Después, yo vivía en Peñalolén, en un condominio, y teníamos unos vecinos donde hacíamos muchos asados. Dos o tres veces a la semana, imagínate. Eso, obviamente, me hizo agarrar más práctica. Con el tiempo me quedaba más tiempo en la parrilla, así que me fui convirtiendo en el parrillero de mis amigos. Ahí me di cuenta que tenía habilidades y dije: Voy a dedicarme a esto 100%. Se fue dando con el tiempo y súper bien. En Argentina estuve con Lucas Larran que es un parrillero que me hizo clases y entendí mucho. Los argentinos manejan muy bien lo que es el fuego, las cocciones, las vacas las hacen prácticamente entera, así que he aprendido mucho de ellos.

-¿Cómo partió Pasión x la Parrilla? ¿Fue algo que partió de la nada o dijiste: Voy a materializar mi gusto por los asados, le voy a sacar el jugo?

-Se fue dando de manera natural, no fue algo forzado. Siempre fui parrillero, parrillero de mis amigos, como te contaba. Iba a la casa de mis amigos y decían: ¿Quién va a hacer el asado? A Julio le queda bueno. Me encargaba de comprar las carnes. Todo eso me fue dando confianza para después emprender. Tenía un amigo que hacía asados a domicilio, me invitó a algunos, parrillamos juntos y me abrió un poco la cosa para poder avanzar en esto. Luego, una familia, me contrataron una vez. Tenían amigos doctores, me empezaron a llamar. Atender a tus amigos es distinto a atender a 50 personas que no conoces. Pequeñas cosas me fueron dando confianza para decir: Pucha, tengo dedos para el piano, me puedo dedicarme al 100% y vivir de esto. Por eso también se llama Pasión x la Parrilla porque es una pasión que tenía desde muy chico y ahora lo pude materializar en un negocio. Estoy muy contento por los pasos que hemos dado. Yo trabajo con mi hermana, que es mi socia. Ella estudió Gastronomía y me ayuda con muchas cosas. Uno que es más desordenado, me ayuda con eso. Hemos hecho una dupla muy buena, tiene diez años menos que yo, así que muy contento de poder ayudarla a que tenga su emprendimiento muy joven y que entienda el mundo de los negocios y de los asados. Así que se ha dado muy bien.

-¿Cómo fue el inicio? ¿Tenías tú una parrilla? ¿Te la conseguiste?

-Tengo una parrilla en la casa. Me acuerdo que un amigo, el Tristán, que tenía una productora le hizo un asado a Limón Soda. Debo haber ganado $150 mil y tuve que ir a la playa, costear todo. Con esa plata compré mi primera parrilla que aún tengo acá en la casa. Con ella empecé a hacer unos asados a domicilio, después me compré accesorios más entretenidos: el spiedo, que hace que la carne de vuelta. Empecé de a poquito a comprar cosas, hoy ya tengo muchas parrillas, diferentes técnicas de cocción. Con el tiempo hemos avanzado y he podido reforzar la infraestructura.

-¿Qué te diferencia de tu principal competencia? ¿Cuál es tu valor agregado?

-La gracia de nosotros es que trabajamos con la mejor carne que hay que es angus, que es una categoría de vaca que tenemos acá. Es muy diferente, es más sabrosa, tiene más infiltración de grasa, es mucho más blanda. Primero, la calidad de la carne y las diferentes técnicas de cocción. Montamos el show, como le digo yo a la gente que trabaja conmigo. La gente llega, ve el asado con diferentes técnicas y da una buena primera impresión del asado.

-Estamos en pleno septiembre y por las Fiestas Patrias me imagino que estás a full todos los días. ¿Cuál es el promedio de eventos que tienes durante el año a diferencia de lo que pasa en este mes?

-Yo me dedico todo el año a esto, no es algo de temporada. Hay meses más lento, pero lo común es uno o dos eventos por semana y ahora, hasta cuatro o cinco. Esta semana el domingo es el único día que descanso. Ahora viene la semana del 18: lunes, martes, miércoles. 18 y 19 lo dejamos libre para poder descansar un poco y de ahí seguimos. Temporada fuerte son cuatro o cinco asados a la semana. Así que también hay que estar bien físicamente para poder aguantar eso, jajaja.

-Y no son eventos chicos. En Instagram hay videos de hasta 80 personas…

-Sí, hay diferentes. El más grande que hemos hecho son para 200 personas. Siempre es un desafío: de 80, 100. También hacemos de 20, 30, más chicos. A fin de año siempre son un poco más grandes. También, el pasado 6 de septiembre hicimos nuestro primer evento abierto. Siempre hacemos privados pero la gente empezó a pedir uno abierto y lo organizamos. Lo organizamos, arrendamos un centro de eventos y fue un éxito: llegaron casi 150 personas. Teníamos cervezas artesanales, tragos de autor y la comida… Se comieron todo, jajaja. Harto trabajo, pero cuando uno hace lo que le gusta, se hace más fácil todo. Claramente es un trabajo físico, estás de pie muchas horas, al lado del fuego. Con suerte me siento, pero vale la pena.

-¿Cuánta gente trabaja contigo, además de tu hermana?

-Los dos somos los socios y depende de la cantidad de gente que sea el evento. Ayer fueron 20 y fuimos los dos. Cuando son 40, van dos personas más. Cuando son 200 personas, llevamos más de 15. Igual tenemos gente que trabaja fijo con nosotros, pero por lo general depende de la logística que necesite el evento, es lo que contratamos. Pura gente joven, hay muchos que estudian y les sirve tener unas luquitas extra. Siempre tratando de motivar a los jóvenes, de incentivarlos, de enseñarles. Trabajar con gente nunca es fácil, así que crear un equipo de confianza es súper importante.

-Para alguien que quiera contratar tu servicio, ¿cómo lo puede hacer y cuáles son las opciones que ofreces?

-A través de nuestras plataformas: TikTok, Instagram. En nuestros perfiles están nuestros números de WhatsApp para que nos contacten. Dependiendo de la cantidad de personas enemos tres menús: uno que es solo picoteo, donde estamos cinco o seis horas entregando constantemente las tablitas. Otro que es un picoteo más corto, de dos horas, para después pasar a la mesa y ahí tenemos buffet de ensaladas con cocina chilena porque tratamos de no meter tantas cosas de afuera. En promedio, según el menú, son entre $23 mil a $28 mil por persona. A comparación del mercado, vemos que la competencia cobra mucho más con lo mismo. Somos una buena alternativa.

Tips para un buen asado, según Julio Canessa