Una buena pierna

A solo días de las Fiestas Patrias, Juan Diego Santa Cruz nos enseña cómo elegir y preparar mejor la carne para estos días de celebraciones.

La primera evidencia arqueológica de los primeros parrilleros es de hace unos 780 mil años. No se sabe si por accidente o intencionalmente terminó un pedazo de animal en las brasas. En honor a ellos y también a los que formaron la primera junta de gobierno de Chile, un gran porcentaje de compatriotas y hasta de extranjeros nos veremos parados frente a la parrilla en los próximos días. Y pareciera que el mundo está celebrando por nosotros. Si no me cree mire este video iraní que está para chuparse los dedos.

Dependiendo de la plata en el bolsillo, el calor de las brasas cocinará desde longanizas hasta filete de vaca wagyú super model. La mayoría de los amantes del vacuno comprarán en el supermercado carne que viene en bolsa, sellada al vacío.

Fíjese que la bolsa esté pegada a la carne sin burbujas de aire. Muchas veces se pierde el vacío entre Paraguay y Chile. Lo segundo es fijarse en que la grasa sea lo más blanca posible, porque la amarillenta es de animal viejo.

Pero vacíos y grasas aparte, el mejor indicador de una buena carne es su color. En general, mientras más gris u opaca esté, peor el corte. Váyase por el corte más rojo que encuentre y sus resultados serán satisfactorios.

Lo tercero es en el precio que no va a ser barato porque pasa lo mismo que con los limones en Semana Santa. Nada del otro mundo sino de este y su ley de oferta y demanda. Ojo de lince para que no lo maltraten.

Otra cosa que puede hacer para mejorar sus resultados parrilleros es sacar la carne del refrigerador y de la bolsa unas horas antes del asado, ponerle sal y dejarla respirar para que llegue a cocinarse cuando esté a temperatura ambiente. Muchas veces las parrillas se eternizan sobre todo cuando hay un corte grueso que viene directo del refrigerador al fuego, consiguiendo demoras comparables al asado de pollo.

Pero ojo al charqui, si usted quiere lucirse de verdad, le recomiendo no andar con rodeos y poner una buena pierna de cordero a la parrilla adobada con aceite de oliva y romero. Si le gusta el magallánico, no dude en visitar el Emporio Austral en Gerónimo de Alderete 1554 Local 4. Se lo recomiendo. Así logrará una celebración dieciochera formidable y una conexión con sus ancestros parrilleros de la mejor estirpe. Si le faltan ideas de como cocinar un buen cordero no se pierda este video.