Tras casi 49 años: reconocida importadora Panamtur cierra su último local en Santiago

La conocida marca chilena tuvo casi diez locales en la Región Metropolitana, cuando los malls chinos ni asomaban la nariz.

Los carteles indican Liquidación Total y uno pequeño anuncia: “Nos vamos”. Se trata de los últimos meses o semanas, dependiendo de cómo avance la liquidación, de la importadora Panamtur, reconocida marca chilena que llegó a tener nueve locales.

Maletas, ópticas, relojería, accesorios para el hogar y disfraces, son solo una parte de la oferta que iniciaron hace 49 años, pero que hoy llega a su fin. Su principal local estuvo en calle Agustinas, aunque tuvieron presencia en varias comunas de Santiago, ofreciendo también artículos de electrónica, regalos y productos varios para el hogar.

En su último local de Apoquindo, ubicado en las afueras del Apumanque, nos recibe Elizabeth que partió trabajando hace 49 años en la empresa. “Este es el último local que queda y nos vamos“, cuenta a EL DÍNAMO. Por eso estarán liquidando toda la mercadería que les queda, con productos desde los $1.000.

Varios transeúntes se paran a mirar ante la duda si es una liquidación de temporada, pero la vendedora explica que los herederos de su fundador, don León Kotrialenco, definieron dar cierre a la operación. La trabajadora relata que en la ubicación de Las Condes están hace 34 años. “La gente nos tiene cariño“, asegura. Aunque cree que es tiempo de descansar.

Panamtur nació cuando los malls chinos no eran competencia para los productos importados, y la oferta de la empresa era novedad para el mercado capitalino. El cierre está definido, según explican, hasta cuando se acabe toda la mercadería. “No sabemos exactamente cuándo, pero es pronto“, comenta.