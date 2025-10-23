Fintual estrena documental, juega con Caszely y estudia formar una AFP: decisión se cierra en 2026

Son clientes, conocidos, amigos, pero parecen más bien fans. En un evento donde la comida se acaba rápido y la casa está llena, la cara detrás de Fintual, Pedro Pineda, se confunde como uno más.

Hay graderías, luces de colores y pantallas gigantes. Los asientos son pocos para la cantidad de personas que llegaron. Es el evento de los “fintualist” donde anuncian las novedades del semestre a sus clientes y donde las expectativas están puestas, entre otros, en anuncios como el eventual ingreso de la gestora de fondos al sector de pensiones. Fintual ha reconocido estar indagando la opción de formar una AFP tras la reforma de pensiones.

El menú de novedades incluye un cortometraje -bautizado como Walkover– que relata una de las movidas de marketing más comentadas del año: la gestora de fondos arrendó el Estadio Nacional e invitó -por la prensa- a Banchile, sus competidores, a un partido de fútbol. Los entrenó Carlos Caszely, aunque la contraparte no llegó.

“La tasa de non show de los clientes de Fintual es cero”, dice la country manager de Fintual Chile, Florencia Barrios. Quien recuerda parte de los hitos: hace siete meses están en la lista de transferencias bancarias y que son la cuarta gestora de fondos del país no bancaria.

La presentación abre con las credenciales de Pineda: estudió Astronomía, no usa corbata, nació en México y se crió en Puerto Montt, a la cabeza de una de las compañías “más innovadoras de Chile” dicen los presentadores. Y el público aplaude.

Las novedades de Fintual

Además de comunicar a sus clientes mejoras en sus procesos, la publicación de investigaciones financieras y nuevos servicios, como la gestión directa entre el retiro de fondos y la compra en dólares, Fintual está realizando un análisis clave para el futuro: crear una AFP.

EL DÍNAMO conversó con su cofundador, Omar Larré, quien explicó que ya no se trata de un proyecto informal, sino que de un análisis formal de si entrarán o no al negocio. Las definiciones clave son si contarán con la masa crítica para competir en el mercado de las pensiones.

“Cuántos clientes se irían con nosotros”, asegura Larré. Para sostener el negocio es clave -dice- seguir estrictamente los pasos regulatorios. No se trata solo de incorporar un servicio más, sino de cumplir con todo el rigor de la ley para ser una AFP más.

Como informó La Tercera en octubre, Fintual se reunió -de acuerdo con información de la Ley de Lobby- con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías- y esos encuentros -explica Larré- deberían repetirse con diversas autoridades del ramo para allanar el camino.

Se encuentran en un momento clave, asegura el cofundador de la gestora: definir la factibilidad regulatoria y técnica de ser o no una AFP. “Queremos ser competitivos”, dice a EL DÍNAMO, aunque asegura que parte de ello es mantener su esencia. Son una compañía virtual.

La masa crítica para ingresar al negocio, detalla, son unas 300 mil personas al menos, y además que funcionaran sin sucursales, algo que la ley exige para participar en las licitaciones de nuevos afiliados. Sondear si eso es rentable, es parte de su hoja de ruta. La definición final de entrar o no al negocio de pensiones, asegura Larré, será en 2026.