La marca chilena de cosmética nicho inaugura un nuevo espacio inspirado en su origen, como parte de su estrategia de crecimiento y expansión en el mercado nacional

MAJEN continúa su expansión con la apertura de un nuevo Beauty Bar en Cenco Costanera, un espacio que busca trasladar el universo de la marca desde el bosque valdiviano hasta el corazón de Santiago.

Ubicado en el segundo piso del centro comercial, el nuevo formato fue diseñado como una experiencia interactiva que va más allá de la venta tradicional.

MAJEN lleva el bosque valdiviano a Costanera Center con un nuevo Beauty

A través de distintas estaciones, los visitantes podrán conocer y probar productos de skincare, cuidado

corporal y aromaterapia, además de acercarse al concepto de neurocosmética que forma parte de la propuesta de la marca.



Inspirado en la selva valdiviana, el espacio combina una estética botánica y envolvente con un diseño moderno, pensado para generar una pausa dentro del ritmo del centro comercial.



“Queríamos llevar el Universo Majen a un espacio capaz de transmitir nuestro origen, nuestra mirada sobre el bienestar y nuestra forma de entender el cuidado de la piel, pero en un formato más dinámico y cercano”, señala Consuelo Soto, fundadora de MAJEN.



Como parte de este nuevo hito, MAJEN también presentará su línea de Home Sprays bajo el concepto “llevar el bosque a casa”, con tres aromas de inspiración botánica: Miel de Ulmo, Maqui y Verbena Chilena.



La llegada a Cenco Costanera marca un nuevo paso dentro del plan de expansión de MAJEN, que busca seguir fortaleciendo su presencia en ubicaciones estratégicas y acercar su propuesta de cosmética, bienestar y cuidado de la piel a nuevas audiencias.