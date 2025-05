Clausuran mall chino de Barrio Yungay: vendía productos sin rotulado en español

“Ley pareja no es dura, si la industria nacional cumple la ley, también debe hacerlo quienes importan productos a nuestro país”, enfatizó la autoridad.

La Seremi de Salud Metropolitana informó la clausura de un mall chino ubicado en el sector del Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, por una serie de incumplimientos en la normativa de rotulado de productos como alimentos, juguetes e insecticidas.

“Como Autoridad Sanitaria estamos exigiendo que todos los locales comerciales cumplan la normativa, sean chilenos o extranjeros. Ley pareja no es dura, si la industria nacional cumple la ley, también debe hacerlo quienes importan productos a nuestro país”, enfatizó la autoridad, que además ordenó un sumario sanitario.

Gonzalo Soto, seremi de Salud metropolitano, explicó que en el mall chino clausurado se hallaron alimentos y juguetes sin la debida rotulación en español, además de productos para el control de plaga para insectos y roedores sin el registro del Instituto de Salud Pública.

La autoridad sanitaria agregó que “además hemos detectado que este lugar no cuenta con medidas de seguridad para los trabajadores reguladas por el decreto 594; hay pasillos que son un riesgo para las personas, no solamente para los trabajadores, sino también para los clientes. Este lugar no cuenta con ningún plan de emergencia; somos un país sísmico y estos pasillos que acabamos de recorrer, las partes superiores tienen cajas sin seguro alguno, pudiendo caer objetos contundentes sobre las personas”.

En las últimas semanas una serie de estos comercios han sido clausurados por las autoridades en comunas como Providencia y Ñuñoa, donde se les acusa del no pago de las patentes correspondientes para su funcionamiento, entre otras faltas.