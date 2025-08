Apuestas online: Comisión de Hacienda aprueba proyecto y actividad podría recaudar sobre US$ 1.000 millones para el Fisco

Después de varios meses de incertidumbre las casas de apuestas online anotaron un avance. Y es que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula las plataformas de juego en línea.

La decisión era esperada por el gremio que reúne a las casas más grandes en el segmento en el país: Betano, Betsson, Betwarrior, Coobet y Latamwin, y que han realizado un arduo trabajo de lobby para que la actividad se regule y se establezca una “Política Nacional de Apuestas en Línea Responsable”.

Carga tributaria y recaudación

La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró la aprobación, aunque su objetivo es que en la discusión en particular del proyecto se logre una carga tributaria menor. La propuesta original del gobierno establece un impuesto final de 37,6%, además de impuestos a la renta y los costos de las licencias.

Los operadores creen que esta carga tributaria es alta, considerando que un estudio que encargó el gremio a Deloitte, indica que el impuesto promedio en los países donde se han establecido leyes al respecto, es de 22%.

“Según las estimaciones, la carga tributaria propuesta tiene un efecto directo tanto en los ingresos fiscales como en la protección de los jugadores. Una carga tributaria promedio mundial sin IVA, no solo podría aumentar la recaudación fiscal en un 50%, sino que, más importante aún, ampliaría en un 75% la cantidad de usuarios protegidos, por el efecto en la canalización desde un mercado no regulado a uno regulado”, explicó a EL DINAMO el representante legal agrupación plataformas de apuestas en línea, Carlos Baeza.

De acuerdo con datos de la asociación del Informe Yield Sec (marzo 2025), una vez que se regule la recaudación fiscal podrá generar hasta US$ 1.150 millones para el país, en un esquema donde no se pague IVA -como defiende el sector- mientras que como actualmente se plantea, generaría US$ 793 millones.

Las diferencias, aseguran, ocurren porque ante cargas tributarias más altas se genera menor canalización, es decir un número más bajo de operadores se regulariza.

El mercado chileno de apuestas en línea

En la presentación en el Congreso, las casas de apuestas en línea revelaron datos sobre el comportamiento de los chilenos en los juegos en línea.

En Chile ya existirían 3.816 operadores con juegos en línea que se dirigen al público local y 5.4 millones de usuarios únicos han interactuado con contenidos de plataformas de juego electrónico.

La valorización de este mercado, en tanto, alcanza los US$ 3.100 millones y el 87% de la audiencia se dirige a apuestas deportivas, poker y casino.

El fenómeno se extiende por el mundo. De hecho citaron un reportaje de The Economist que indica que “el año 2024 los americanos apostaron 230.000 millones de dólares online, tras haber apostado unos solo 7.000 millones en 2018.”

Tras la aprobación, el proyecto, calificado con suma urgencia, pasará a la Sala del Senado para su votación en general. De ser ratificado, volverá a las comisiones de Economía y Hacienda para la discusión en particular.