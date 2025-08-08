Hites inició remate final tras el anunciado cierre de una de sus sucursales

El propósito del cierre de la tienda es optimizar los recursos de Hites, y con el remate se busca favorecer a los clientes.

Hites confirmó que inició el remate de productos tras decidir el cierre de una de sus tiendas en una de las grandes ciudades del país, con el propósito de optimizar recursos dentro de la compañía.

Según lo anunciado por la empresa, su propósito es ahorrar más de $15 mil millones en gastos de administración y de ventas, de acuerdo con el plan que comenzó a implementar durante el segundo semestre de 2024.

Esta medida se suma al cierre que efectuó Hites en enero de este año del local que tenía en la calle Puente 640, en pleno centro de Santiago.

La ciudad en la que Hites inició un remate por el cierre de una tienda

De acuerdo con lo confirmado por Hites, decidió cerrar la céntrica tienda del paseo peatonal Barros Arana 890, en la ciudad de Concepción.

A raíz de este cierre, la compañía optó por rematar los productos del local para que los clientes aprovechen la oportunidad para adquirir lo que necesitan con los mejores precios.

Junto con ratificar el cierre de dicho local, Hites informó que su tienda ubicada en el 721 de la misma calle Barros Arana continuará abierta al público.

El plan para optimizar los recursos conlleva la eliminación de hasta el 15% de los puestos de trabajo, e incluye también recortes en la administración central.