Codelco reconoce pérdidas por USD 300 millones tras fatal derrumbe en El Teniente

Máximo Pacho, presidente del directorio de Codelco, encabezó la comitiva de la cuprífera que compareció ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se analizó el fatal accidente que se registró en la División El Teniente el pasado 31 de julio.

En la oportunidad, Codelco dio cuenta de los cinco ejes de trabajo y de gestión en los que ha focalizado todos los recursos humanos, técnicos y materiales disponibles: el rescate, Plan de Asistencia a familias y trabajadores, normalización operacional, retorno seguro y gradual, investigaciones en curso y comunicaciones.

“Desde el momento del accidente, suspendimos las operaciones, y tras la resolución de Sernageomin, paralizamos toda la operación subterránea de la División El Teniente. Desde la noche del domingo 10 de agosto, la operación se ha venido restableciendo gradualmente, en virtud de las autorizaciones del propio Sernageomin y la Dirección del Trabajo. Lo estamos haciendo en forma segura, en estrecha colaboración con las empresas contratistas y las organizaciones de trabajadores. La recuperación de una nueva normalidad para la División El Teniente es una buena noticia para sus trabajadores, para Codelco y para el país”, indicó Pacheco.

Consultado sobre el impacto del accidente, la máxima cabeza de Codelco explicó que, “adicional a la tragedia de los seis trabajadores que murieron, tenemos un impacto en la producción estimada entre 20 y 30 mil toneladas de cobre fino, lo que equivale aproximadamente a US$300 millones de dólares”.

Sobre las investigaciones en curso, Rubén Alvaro, presidente del directorio, manifestó la total disposición a colaborar en todas las diligencias en curso, tanto de la Fiscalía como de los otros órganos fiscalizadores abocados a esclarecer lo ocurrido en el accidente. “Hemos colaborado absolutamente con todas las diligencias y lo que nos ha solicitado la Fiscalía y PDI, respondiendo a las distintas solicitudes de investigación en tiempo y forma”, aclaró.