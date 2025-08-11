Codelco informa salida del gerente general de El Teniente tras fatal derrumbe

En su reemplazo, Codelco designó de manera interina a Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente.

Codelco informó la salida de Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, tras el fatal derrumbe que afectó al yacimiento el pasado 31 de julio.

En una declaración pública, la empresa estatal dejó en claro que “esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual”.

“Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre– de acuerdo con sus propias palabras– por lo mejor para la compañía y la familia Codelco”.

En su reemplazo, Codelco designó de manera interina a “Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente, con el objetivo prioritario de restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división”.

“Como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente”, sentenció la empresa.