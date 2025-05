La investigación que terminó con el ex director de la PDI Sergio Muñoz como el primer condenado por el Caso Audios

Ex director PDI es condenado

El ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, tras previo acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva en el marco del Caso Audios. Se trata de la primera condena al respecto. El ex funcionario había aceptado los cargos por delitos reiterados de violación de secreto y renunció a un juicio oral previo a la sentencia.

El caso madre tiene origen en el 22 de junio de 2023, cuando la abogada Leonarda Villalobos, quien trabajaba con Luis Hermosilla, grabara una reunión junto al empresario Daniel Sauer. En dicho encuentro, Villalobos propuso sobornar a funcionarios de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para beneficiar a las empresas de Sauer que estaban bajo investigación: Factop y STF Capital.

La causa derivó en la incautación del celular de Hermosilla, el cual tras pasar por las pericias respectivas dio como resultados el conocimiento de sus amplias redes de contacto. En ese marco se descubrió que Muñoz, a 13 días de haber asumido la máxima jefatura de la PDI en junio 2021, comenzó a filtrar antecedentes reservados de interés al abogado, como los casos Dominga y Enjoy, además de las investigaciones en contra de los ex alcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara, entre otros.

El teléfono arrojó información “que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al Director General de la PDI”, indicó el Ministerio Público. Muñoz renunció a sus funciones de director el 15 de marzo de 2024, luego de que la fiscalía solicitó al tribunal fijar la audiencia para formalizar cargos en su contra.

A partir de ahí cumplió prisión preventiva desde el 19 de marzo de 2024 hasta el 8 de mayo del mismo. Tras esos 50 días, su cautelar pasó a ser arresto domiciliario nocturno de 12 horas, la cual cumplió hasta la fecha de hoy.

“He asumido un error fatal”

“Soy un hombre honesto que cometió un error fatal que he asumido. Fui un policía de calle que llegó a la máxima jefatura de la PDI por sus méritos y esfuerzos”, declaró el ex director de la PDI a su salida del 4° Juzgado de Garantía de Santiago esta jornada luego de ser condenado. “No he querido comprometer jamás a la Policía de Investigaciones“.

Su abogado, Juan Carlos Manríquez, también se refirió al actuar de su cliente: “Cayó en un flujo de eventuales influencias o posibilidades de cercanías con el poder que a él le podrían haber facilitado hacer mejor su gestión en la PDI, como él pensó en beneficio del país, en general en beneficio de la institución”.

Además de la condena antes mencionada, Sergio Muñoz deberá pagar una multa y quedó inhabilitado temporalmente para ejercer cargos u oficios públicos.