“No hay quién lo financie”: Matthei rechaza propuesta de Kast en materia de pensiones

Esto, luego que voces del comando republicano, como Bernardo Fontaine, apuntaran a la emisión de bonos de Estado para su financiamiento.

La propuesta de pensiones de José Antonio Kast sigue sumando detractores, ya que además de Jeannette Jara, fue Evelyn Matthei quien dejó ver la poca rigurosidad de la iniciativa.

Esto, ya que Kast apunta a dar un paso atrás en la reforma previsional aprobada a principios de año y donde uno de sus principales artículos creaba una cotización adicional con cargo al empleador y donde 1,5% de ellos se considera como “préstamo al Estado”, ya que busca eliminar este elemento.

En su propuesta Chao Préstamo de su programa de Gobierno, el líder de Republicanos pretende poner fin el “préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”.

Según los voceros de su campaña, como Ruth Hurtado o Bernardo Fontaine, para poder cubrir estos recursos que ya no estarán disponibles se emitirán bonos por parte del Estado, generando deuda pública.

Ante esto, Evelyn Matthei fue tajante: “Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. El millón de empleos sí se puede crear; eso (propuesta de pensiones de Kast) no hay quién lo financie”.

Junto con ello, desde el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos cuestionaron que uno de los principales detractores del préstamo al Estado sea Bernardo Fontaine, el que lo propuso para poder destrabar la discusión en el Congreso y poder sacar adelante la reforma de pensiones.

Esto lo dejó ver Ignacio Briones, jefe económico de Matthei, quien aseveró: “Las vueltas de la vida. Bernardo Fontaine, fuiste el padre intelectual de la idea del préstamo como forma de destrabar reforma, y hoy lo criticas“.