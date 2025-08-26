Mercado Pago busca duplicar negocio de billeteras digitales y fondos llegan a US$ 650 millones

El director senior de Mercado Pago, Matías Spagui, conversó con EL DÍNAMO sobre las proyecciones del negocio.

Una billetera digital es una cuenta virtual donde las personas pueden guardar sus recursos, tal como lo harían de manera física. Existen varias operadoras en este segmento, entre las que se cuentan actores como Tenpo, Prex, Kiphu o OnePay.

Parte de las innovaciones del mercado es que los usuarios que mantienen saldos activos o depositan sus fondos en estas billeteras firman un mandato —todo en línea— para invertir en fondos de grandes instituciones que generan rentabilidad mientras no usas ese dinero. Se trata de cumplir con el objetivo de que la plata trabaje.

Y es en ese segmento donde Mercado Pago comenzó a operar sus billeteras digitales. La semana pasada, el director senior, Matías Spagui, presentó en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile un estudio que —en conjunto con Criteria— analizó los hábitos de ahorro de los chilenos y conversó con EL DÍNAMO sobre las proyecciones del negocio.

De acuerdo con los datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Mercado Pago es por lejos la mayor operadora de tarjetas de prepago. Sus números: 24,7 millones de operaciones mensuales y 2,3 millones de tarjetas con movimiento.

“La idea de que invertir o ahorrar es solo para algunos ha sido una barrera silenciosa durante décadas. Hoy la tecnología permite derribarla, pero aún falta que las personas se sientan parte del sistema. Nuestro desafío es justamente ese: hacer que herramientas simples, seguras y accesibles estén al alcance de todos y se entiendan como parte de la vida cotidiana”, dijo.

– ¿Cómo avanza el negocio de las billeteras digitales?

-Hay dos números que creo que son relevantes. Lo primero es que hoy día tenemos más de dos millones de personas que están ocupando esta función de hacer crecer su dinero, en alianza con el banco BICE que genera rentabilidad. Pero lo más importante es que esos fondos que se están depositando en las cuentas están creciendo a tasas aceleradas. Acabamos de superar los 650 millones de dólares en el fondo de estas personas. Entonces, no solamente tenemos más usuarios, sino que los usuarios están eligiendo ingresar más plata cada vez a Mercado Pago gracias a estas soluciones.

– ¿Los usuarios invierten más?

-Desde hace muy poco estamos permitiendo que las personas puedan recibir su salario en Mercado Pago. Entonces, sí está ingresando más fondo a las cuentas de Mercado Pago. Pero no solamente por un concepto de ahorro, sino que al revés. La gracia de Mercado Pago es que da liquidez: ese dinero está disponible.

– ¿Qué comportamiento de uso tienen los usuarios con billeteras digitales?

-Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que mucha gente está ocupando la tarjeta de Mercado Pago para comprar en el día a día. Están usando los fondos que tienen en la cuenta para pagar sus cuentas de agua, luz o el transporte metropolitano. Entonces, no es solamente un concepto de “voy a dejar plata porque me da rentabilidad”, sino que la voy a ocupar como mi cuenta principal.

– ¿Piensan ampliarse a otros instrumentos de inversión?

-Hoy en día nuestro foco está en la inclusión y en democratizar el acceso. Creemos que estos fondos más específicos son una herramienta súper útil, pero para un porcentaje muy chico de la población. Por ende, nuestro objetivo está en que más gente tenga acceso a esta herramienta de hacer crecer el dinero, y no en convertirnos en especialistas en inversión.

– ¿Cuál es la proyección en lo que queda del año?

-Tenemos hoy día un universo enorme de gente que está ocupando Mercado Pago. Hay más de 4 millones de personas que tienen la aplicación, más de 2 millones que utilizan la opción de hacer crecer el dinero. Y si uno mira también las tarjetas de prepago, tenemos más de 2,3 millones de tarjetas con operaciones. Entonces, yo creo que la cantidad de gente que se ha sumado ha sido fantástica.

El crecimiento es mucho más amplio mirando hacia adelante porque vamos a invertir muy fuerte en desarrollar otros productos. Estamos dando acceso a poder pagar en Mercado Libre en cuotas sin necesidad de tener una tarjeta de crédito.

Por eso creo que la cantidad de gente que va a seguir ocupando Mercado Pago va a ser cada vez mayor. Nos hemos duplicado en la cantidad de tarjetas con operaciones año sobre año, y el próximo año creo que vamos a seguir duplicándonos.