Caso Audios: Corte Suprema confirmó cuatro meses de suspensión para jueza Verónica Sabaj

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, dijo que el cuaderno de remoción de la magistrada “quedó suspendido mientras estuviera vigente la investigación administrativa”.

El Pleno de la Corte Suprema confirmó la suspensión de cuatro meses para la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, en el marco de la indagatoria que se inició tras conocerse su vinculación con el abogado Luis Hermosilla a raíz del caso Audios.

De esta forma, el máximo tribunal del país ratificó las medidas disciplinarias impuestas por el tribunal de alzada contra la magistrada, quien además durante ese periodo recibe media remuneración.

“La decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago con una prevención relativa a una disminución del tiempo por el que ha sido sancionada”, manifestó la ministra María Soledad Melo.

Consultada sobre el cuaderno de remoción que se abrió a Verónica Sabaj el 22 de enero, la vocera de la Corte Suprema manifestó que el tema “quedó suspendido mientras estuviera vigente la investigación administrativa“, y ratificó que aún no existe un fallo sobre el tema.

“Una vez que esté el fallo seguramente se va a reactivar. Eso va a depender del señor presidente en su oportunidad”, dijo en relación a Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema.

Corte Suprema ordenó abrir cuaderno de remoción de Antonio Ulloa

Más tarde, el máximo tribunal del país redujo a dos meses la sanción contra el también juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por lo que el magistrado podrá retomar sus funciones.

No obstante, de manera simultánea la Corte Suprema ordenó la apertura de un cuaderno de remoción en contra del juez Ulloa, también por su vinculación con el abogado Luis Hermosilla.

“Se acordó confirmar la decisión de suspensión, pero rebajándola a dos meses. Por mayoría se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional“, precisó la jueza María Soledad Melo.

“Son dos cosas distintas: la sanción administrativa es una situación, y lo que es la remoción no es una sanción, sino que es una facultad que tiene el tribunal, la Corte Suprema en este caso, establecida en la Constitución Política en atención a determinadas acciones, se puede remover a un miembro de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema. No son procedimientos muy largos, porque se esperan los informes y después el presidente convoca a un pleno“, explicó Melo.