La democratización de la moda en la era digital: El rol de los influencers en la industria

El Falabella Fashion Live fue un ejemplo de cómo los influencers a través de las redes sociales han logrado acercar la moda a la sociedad, desmarcándose de los patrones socialmente establecidos. Varios de ellos conversaron con EL DÍNAMO y explicaron este nuevo escenario de la industria.

Hasta hace algunos años eran los grandes desfiles en distintas capitales del mundo los que marcaban las tendencias en cada temporada. Sin embargo, gracias a las redes sociales, los usuarios han podido desmarcarse de las grandes pasarelas para acercarse a la moda. Todo gracias al rol que están ejerciendo hoy en día los creadores de contenido.

Esto ha llevado a lo que muchos denominan una democratización de la moda gracias a que estos rostros en las plataformas digitales han podido masificar nuevas tendencias y hacer un llamado, además, a dejar de lado los patrones que por años se tomar la industria.

Esta semana Falabella celebró su primer Fashion Live, el cual contó con la presencia de figuras ícono de la moda, además de personalidades de la televisión y, sobre todo, de una gran cantidad de influencers que con sus celulares registraron cada momento del evento.

La influencer Turban Girl, en conversación con EL DÍNAMO, supo explicar este fenómeno. “Creo que ha existido una democratización de lo que es la farándula y la moda también. Eso permite que uno pueda llegar a más personas. Es un rol importante poder ser referente, sobre todo en aspectos en los que yo considero positivos“, indicó.

Esta joven que cuenta con miles de seguidores en plataformas como TikTok se define como una persona “muy libre, así que no tengo una inspiración concreta. Tampoco busco mucha inspiración a través de las redes sociales. Soy una persona muy creativa y vivo inspirada por lo que me rodea: los paisajes, los colores, las plantas“.

“Para mí la moda es todo, es una decisión política, es una manera de expresarse y quien me define. Es parte de mi personalidad y una de las cosas que más me gustan”, agregó.

El influencer peruano José María Martínez, también conversó con EL DÍNAMO sobre este rol que están ejerciendo los influencers en la moda, destacó esto debido a que “muchas personas se guían por las redes sociales para decidir qué ponerse. Muchas veces te guías en lo que tu influencer favorito usa”.

Aún así, hizo un llamado para quienes buscan definir su estilo más allá de lo que te muestran las redes sociales. “Lo importante es ser quién son y demostrar en cómo te vistes la manera que eres, para que la gente se de cuenta que eres genuino. Usar lo que se te de la gana sin importar el género, el color ni nada. Solo ser tú. En el tema de la moda uno tiene que dejarse llevar por lo que te gusta”.

El poder no lo tiene el influencer

Quien también abordó el poder que tienen los influencers fue Raquel Argandoña, animadora de televisión que también trabaja con distintas marcas de moda, las cuales elige junto a su asesora de imagen, Dolores Gacitúa, y que son “pocas, pero buenas”.

Sobre la democratización de la moda, la comunicadora recalcó que “los influencers de ahora son muy jóvenes” y “hay marcas que los eligen”.

Aún así, planteó que ellas “tienen que tener ojo porque la que tiene el poder adquisitivo no es el influencer de 17 años, es la persona que es profesional. Ahí es donde tienen que fijarse bien en quién representa a la marca”.

En la otra vereda, Millaray Viera celebró cómo las redes sociales han masificado la moda y la han acercado a la gente gracias a los influencers.

“Me parece fantástico lo que están haciendo. Aquí mismo podemos ver muchos que representan distintas tendencias, hay gente mucho más jugada que mi generación y eso me parece maravilloso. Me parece fantástico poder ver más formas de vestirse y atrevernos más al tener esos referentes“, afirmó.