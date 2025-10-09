Cobre en máximos históricos: menor producción chilena empuja los precios del metal

El cobre alcanzó precios históricos esta jornada: la libra del metal rojo se transó 1,2% por encima de su valor, cerrando a un precio de US$ 4,92896 en la Bolsa de Metales de Londres. Los futuros de cobre -al cierre de esta edición- se transan en USD 5,1355 la libra en este momento (+0,81%).

Y es que la eventual escasez del mineral impactó su cotización. El experto en mercados, socio de Renta 4, Guillermo Araya explicó a EL DÍNAMO que “el mercado esperaba un superávit de cobre para este año 2025, sin embargo, un accidente producido el 8 de septiembre en la mina Grasberg en Indonesia (propiedad de Freeport-McMoRan), que es la segunda mayor mina de cobre del mundo, con una producción estimada de 800.000 Ton/año, detrás de la mina Escondida de Chile (1.200.000 Ton/año)”, podría afectar en hasta un 35% respecto de lo estimado para 2025, es decir, en hasta 280.000Ton/año de menor producción.

Araya explica que se suma al accidente en la mina El Teniente en Chile, registrado el 31 de julio, afectó la producción de cobre en alrededor de 33.000 toneladas.

“Si tomamos como referencia que el Ministerio de Hacienda estimó un precio promedio para el cobre de USD 4,09 la libra para 2025, mientras el promedio a la fecha del precio de la Bolsa de Metales de Londres es de USD 4,35143 la libra”, añadió.

El experto explicó que debemos tener en cuenta que por cada centavo de dólar promedio más alto que se transe el cobre, implica una mayor recaudación fiscal de US$ 50 millones. “Por lo tanto, haciendo el ejercicio con la diferencia de entre USD 4,35 promedio versus USD 4,09 estimado por Hacienda, eso da USD 0,26 de diferencia. Es decir 26 centavos de dólar la libra mayor a lo estimado, multiplicado por USD 50 de mayor recaudación fiscal, implica mayores ingresos de 26×50= USD 1.300 millones”

Menor producción de Quebrada Blanca

Los anuncios de menor producción en Chile, también influyeron en el precio. El analista de mercados de la plataforma XTB Latam sobre el máximo histórico del cobre, por si lo consideran, Emanoelle Santos, explicó que la reapertura del mercado asiático coincidió con una ola de compras en la Bolsa de Futuros de Shanghái, lo que elevó el ánimo de los traders y llevó los precios en Londres a niveles no vistos desde el récord de 2024.

“Detrás de esta escalada hay un factor estructural: la creciente percepción de que el mercado global del cobre enfrenta un déficit persistente de producción, en un contexto de demanda resiliente vinculada a la transición energética y a la electrificación de la economía”, aseguró.

El experto agregó que Teck Resources redujo nuevamente su guía de producción para su mina Quebrada Blanca en Chile, afectada por problemas técnicos y sobrecostos. “A esto se suman interrupciones puntuales en Codelco, que enfrenta dificultades operativas y retrasos en proyectos de modernización. Estos eventos refuerzan la narrativa de una escasez estructural de cobre fino en el corto y mediano plazo, un fenómeno que ha llevado a los analistas a revisar al alza sus proyecciones de precios para los próximos trimestres”.