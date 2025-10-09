Cyber Monday 2025: 45% compró o tenía planeado comprar durante los tres días

Esta cifra representó un aumento de cuatro puntos en esta versión del Cyber Monday 2025, respecto de la edición de junio pasado.

Hasta un 45% de los potenciales compradores lo hizo o tenía planeado hacerlo durante los tres días del Cyber Monday 2025, de acuerdo con lo revelado este jueves por la encuesta semanal 5C, de Cadem.

Según detalló el sondeo, esto representó un aumento de cuatro puntos en las ventas o posibles ventas respecto de la edición de junio pasado.

Respecto de las marcas más asociadas al evento, la medición indicó que la lista la encabeza Falabella, con un 25%, aunque mostró una baja de 11 puntos respecto de junio.

Más atrás están están Paris (12%, -1pto), Ripley (10%, -8pts) y Lider (6%, -6pts), según evidenció la misma encuesta.

En cuanto a los artículos más buscados durante el Cyber Monday 2025, Cadem señaló que fueron ropa, zapatos o accesorios deportivos (37%), tecnología (29%) y cosas para la casa (25%).

Por otra parte, el 36% de los consultados opinó que había buenos descuentos, frente a 56% que consideró que solo se trata de una estrategia publicitaria.

Cadem 5C más allá del Cyber Monday 2025

La misma empresa Falabella también se posicionó esta semana como la marca con publicidad más memorable, con 8% de las menciones, seguida por WOM y Entel, ambas con 7%.

En tanto, Lider es elegida como la marca más relevante de los últimos días, con 16% de las menciones, superando a Soprole (13%) y Colun (11%).

Por otra parte, los supermercados son el principal canal de compra de los consumidores (82%), seguidos por los almacenes (66%), verdulerías (59%) y farmacias (53%).

Además, una de cada siete personas prefiere hacer sus compras de manera presencial, versus 28% que opta por la compra online.

Además del análisis del Cyber Monday 2025, la encuesta Cadem 5C dio a conocer que el Tiny Desk Concert de 31 Minutos se posiciona como el tema principal de la semana, con el 15% de las menciones.

En segundo lugar, destaca el fallo de la Corte Suprema que obliga a los operadores a bloquear los sitios de apuestas deportivas ilegales, con 14%.