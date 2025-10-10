Blanco y Negro rechaza por tercera vez el balance financiero 2024: los pasos a seguir

Este viernes, Blanco y Negro S.A., concesionaria que administra Colo Colo, llevó a cabo una nueva junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de someter por tercera vez a votación los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio 2024. Sin embargo, al igual que en las dos instancias anteriores, el documento fue rechazado.

Durante la sesión, se presentó el informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el cual descartó la existencia de irregularidades contables vinculadas al contrato con la productora DG Medios, responsable del uso del Estadio Monumental para eventos y conciertos. Además, se leyó un informe de auditoría independiente que respaldaba los registros contables de la empresa.

Pese a ello, el 50,05% de los accionistas votó nuevamente en contra de aprobar los estados financieros, mientras que un 39,49% se manifestó a favor. Por su parte, los votos en blanco alcanzaron un 10,35%, y las abstenciones fueron del 0,10%.

Con este resultado, la CMF indica que deberá realizarse una cuarta votación hasta que se alcance un acuerdo entre los accionistas. Esto sucede debido a que, por obligación, cualquier Sociedad Anónima debe tener sus balances aprobados y al día. Sin embargo, esta vez la situación adquiere un matiz distinto, ya que por primera vez el rechazo obtuvo mayoría absoluta.

De acuerdo con la normativa vigente, los votos de rechazo deben estar sustentados en observaciones “específicas y fundadas”, que sean “diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas del 28 de abril y 27 de junio de 2025”.

“Muy lamentable nuevamente que estemos dando este tipo de espectáculos“, dijo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, a los medios de comunicación a su salida de la Junta que analizó el balance, apuntando, sin decir nombres, contra un grupo que toma “decisiones que son tremendamente perjudiciales para la institución”.

“Hoy queda demostrado nuevamente que los argumentos esgrimidos por esta gente obstruccionista que busca hacerle daño definitivamente a Colo Colo son los mismos“, puntualizó Mosa.