Blanco y Negro logra millonarias ganancias: condonación de la Tesorería explica gran parte

En un tenso ambiente, ByN reportó sus resultados semestrales, donde sorprende una condonación de la autoridad recaudadora.

No ha sido un buen año para Colo-Colo, en su centenario el desempeño deportivo ha quedado al debe y se suma a una guerra civil en el directorio. La crisis de Blanco y Negro solo se profundiza.

La guerra entre los directores comenzó en el directorio de abril, cuando una fracción se negó a aprobar los Estados Financieros y la Memoria de Blanco y Negro (ByN) -la sociedad que controla el club- por discrepancias en los números a propósito de un contrato de arriendo del estadio a DG Medios.

La semana pasada, el caos fue total, con una fracción de la mesa pidiendo la salida de Aníbal Mosa apuntando a su responsabilidad en los hechos violencia que terminaron con dos hinchas muertos en las afueras del Monumental en el partido con Fortaleza en abril pasado y en el mal desempeño del club

Uno de los directores del bloque Vial, Ángel Maulén, dijo en conversación con EL DÍNAMO que toda la mesa debería renunciar, dando espacio a nuevos representantes de los accionistas para solucionar la cris.

¿Qué dicen los números?

En medio de esa guerra interna, Blanco y Negro reportó sus números del primer semestre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que acarrean una gran sorpresa: una condonación de la Tesorería General de la República (TGR) que le permitió aumentar en más de 100% sus utilidades.

De acuerdo con el reporte revisado por EL DÍNAMO, los primeros seis meses de 2025 ByN informó utilidades por $ 3.158 millones de pesos, versus los $ 1.531 millones informados en enero-junio del año pasado. Esto se traduce en un aumento de 106% en sus ganancias.

Lo que explica el gran salto

Según el documento enviado a la autoridad financiera, las ventas de la sociedad aumentaron 1,3%, también tuvieron pequeños incrementos los ingresos por publicidad, pero donde está el salto significativo es en el resultado operacional que a junio de 2025 tuvo una utilidad de $ 4.322 millones, en comparación con los $ 2.857 millones del mismo periodo del año 2024, es decir, un aumento de un 51%.

Clave para entenderlo es que los ingresos del club deportivo se vieron empujados por una condonación de multa e intereses de la Tesorería General de la República. De acuerdo con los datos, se trata de $ 2.137 millones por el concepto de “Condonación Intereses y Multas TGR” que empujan los resultados.

Esto se debe a que Blanco y Negro heredó la deuda fiscal del Club Social y Deportivo cuando se convirtieron en sociedad anónima. Lo anterior establece el pago de anual de la suma mayor entre el 3% de los ingresos y el 8% de las utilidades de ByN.

El pago se realiza en abril de cada año y lo que sucedió es que la sociedad se benefició de una ventana que otorgó la Tesorería que estableció que si pagaba antes del vencimiento, se le cursaría la rebaja de intereses, lo que benefició la ganancia final.

Fuentes conocedoras agregan que también el mejor resultado se explica por la venta de los jugadores

En 2025 se registra la venta de jugadores como Maximiliano Falcón al Inter Miami de USA y la transferencia de Pablo Solari desde River Plate al Spartak Moscú, por el cual el club tenía un porcentaje de su pase.