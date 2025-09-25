Ángel Maulén, director de Blanco y Negro: “Deberían renunciar todos y que los accionistas elijan otros directores”

En conversación con EL DÍNAMO, uno de los directores del cuadro albo relata lo sucedido en el último directorio y asegura que Aníbal Mosa no tiene aptitudes para dirigir el club.

Este miércoles en un nuevo directorio de Blanco y Negro, la sociedad anónima que controla a Colo-Colo, ardió Troya: cuestionamientos al desempeño deportivo, financiero y cómo el club ha enfrentado los sucesos públicos de violencia fueron parte de la trifulca.

En conversación con EL DÍNAMO, uno de los directores del cuadro, Ángel Maulen, relata lo sucedido y asegura que el presidente del club, Aníbal Mosa no tiene aptitudes para dirigir el club.

Maulén representa en la testera a las acciones del empresario Leonidas Vial, pero precisa que en esta entrevista habla a título propio y no del bloque.

– ¿Qué pasó en el directorio de ayer (miércoles)?

– En el directorio de ayer tomé la palabra e indiqué lo que es de público conocimiento: Colo-Colo pasa nuevamente por uno de sus peores momentos. Malos resultados deportivos, despilfarro económico lo que nos tiene sin recursos y, además, un pésimo manejo de los partidos sumando a varios muertos en los últimos seis meses. Con todo eso en ByN no pasa nada, nadie se hace responsable.

– ¿Qué planteó a la mesa directiva?

– Sostuve que en todas las instituciones serias públicas o privadas hay responsabilidades personales, profesionales y políticas. Por los malos resultados futbolísticos es responsable el director técnico que se fue, pero también hay responsables profesionales en el caso de muertes en el estadio, por eso pedí la renuncia del gerente de seguridad.

– Usted apunta a las responsabilidades de Mosa

– Esto es por el mal manejo genera y los responsables políticos son el presidente y el vicepresidente. Cuando en un gobierno las cosas andan mal se cambian ministros y subsecretarios. Un director, entonces, propuso que nos fuéramos todos, cosa que compartí de inmediato. Planteó que llegara gente nueva, con nuevas ideas, pero la ambición de poder y de figurar le interesa más que le vaya bien al club.

– ¿Debería haber una renovación total?

– Deberían renunciar todos y que los accionistas elijan otros directores. Mosa ha demostrado con creces no tener las competencias para dirigir Colo-Colo. La vez anterior lo dejó casi en la quiebra y a un gol de descender.

– ¿También está dispuesto a dejar su cargo?

– La renuncia la pedí yo. Después se sumaron (Alfredo) Stöhwing, (Carlos) Cortes y (Diego) González. Ellos estarían dispuestos a renunciar en la medida que hagan lo mismo los de Mosa. Pero creo que éstos últimos no renunciarían, piensan que lo están haciendo muy bien.

– El directorio de Colo-Colo parece que siempre tiene un problema de ego…

– Sin duda que hay algunos que buscan fama y gloria (…). Mosa gasta sin importarle el club, como no es plata de su bolsillo no se preocupa. Es cosa de ver los resultados de sus periodos.

– ¿Le preocupa el manejo financiero de ByN?

– El desempeño financiero ha sido un desastre, se ha gastado todo lo que teníamos y el próximo año viene peor. Mosa se aferra al poder con uñas y dientes.