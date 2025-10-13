Los alcances del acuerdo entre Codelco y el reconocido empresario minero Robert Friedland

“El portfolio de I-Pulse presenta oportunidades de alto potencial financiero y estratégico para la minería y, con este paso, mantenemos nuestro rol protagonista en la vanguardia de la industria”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal.

Codelco concretó una inversión de capital en I-Pulse Inc, fundada por el reconocido empresario minero Robert Friedland, adquiriendo una participación minoritaria en la compañía estadounidense líder en el desarrollo de tecnologías de alta potencia pulsada (HPP).

El acuerdo apunta a combinar la experiencia minera de Codelco con las capacidades de innovación tecnológica de I-Pulse, cuyas aplicaciones industriales avanzadas tienen el potencial de transformar procesos productivos como la fragmentación de rocas y minerales, los cortes de precisión y la perforación.

Los sistemas de I-Pulse podrían disminuir en hasta un 80% el consumo energético en etapas intensivas como la conminución —que incluye el chancado y la molienda de mineral—, además de reducir el uso de explosivos y el daño a la roca circundante, habilitando operaciones más eficientes y con menores costos e impacto ambiental.

La empresa de Robert Friedland es pionera en la aplicación de la tecnología HPP para revolucionar el uso de la energía eléctrica, la cual permite liberar descargas eléctricas breves, pero inmensamente potentes, con un costo marginal mínimo. La tecnología de I-Pulse puede tomar la energía de la batería de un teléfono móvil y transformarla, de manera segura y repetida, en una potencia equivalente a la de una planta nuclear durante fracciones diminutas de segundo.

“La innovación es clave para el futuro de la minería, y en Codelco enfrentamos desafíos técnicos de gran envergadura que se encuentran en la frontera del conocimiento humano. El portfolio de I-Pulse presenta oportunidades de alto potencial financiero y estratégico para la minería y, con este paso, mantenemos nuestro rol protagonista en la vanguardia de la industria”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal.

“La forma tradicional en que la industria minera ha triturado las rocas mediante fuerza compresiva no puede generar el salto necesario para producir la enorme cantidad de cobre y otros minerales críticos requeridos para fortalecer la seguridad nacional, construir centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial, y responder a las múltiples exigencias de la transición energética”, agregó por su parte Robert Friedland, CEO y cofundador de I-Pulse.