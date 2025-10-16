La remodelación de icónico inmueble en el que Casa Barros abrirá nueva sucursal en Vitacura

La reconocida joyería Casa Barros, que cuenta con más de un siglo de historia, se prepara para la apertura de una nueva sucursal, la cual estará ubicada en la intersección de Alonso de Córdova con Nueva Costanera, en la comuna de Vitacura. Esta zona es considerada como el “epicentro de la moda, el diseño y la gastronomía en Santiago”.

El inmueble que la albergará fue adquirido por la familia Barros en 2024 y desde 1990 perteneció a la decoradora María Teresa Cerveró. Para su uso, se realizó un extenuante proceso de remodelación de este espacio de más de 550 m² distribuidos en tres pisos, con el que buscan “transformar la experiencia de lujo en Chile”.

El proyecto, liderado por reconocidos arquitectos, diseñadores y especialistas en iluminación, combina “un cuidadoso respeto por la tradición con una mirada contemporánea“. Además, detallaron que “cada nivel tendrá espacios únicos y complementarios, pensados para que los visitantes vivan la experiencia Casa Barros en toda su esencia”.

Gonzalo Barros, gerente de operaciones y parte de la cuarta generación de la familia, comentó que “este paso nos permite renovar nuestra presencia en un entorno vibrante y cosmopolita, manteniendo intacta la esencia de Casa Barros: una joyería que celebra la tradición y al mismo tiempo dialoga con lo contemporáneo“.

“Queremos que cada detalle de la tienda invite a nuestros clientes a sentirse parte de la familia, como si fueran invitados a nuestra propia casa”, añadió.

Uno de los objetivos de la marca con la apertura de este nuevo espacio, es “acercarse a un público que valora la tradición y la innovación, reforzando su vínculo con la ciudad y con quienes ven la joyería como herencia y estilo”.