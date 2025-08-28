El llamado del ministro Cordero a turistas argentinos: “Pueden visitar tranquilamente nuestro país”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a los ciudadanos argentinos que tienen previsto venir a Chile como turistas que lo hagan sin temor, al abordar las informaciones provenientes desde el otro lado de la cordillera, según las cuales las empresas de turismo de ese están tomando “resguardos” ante posibles amenazas por lo ocurrido durante el partido entre Independiente y la U de Chile, por la Copa Sudamericana.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Estado, “hemos recepcionado esa preocupación. Carabineros ha estado levantando la información conjuntamente con la Policía de Investigaciones para verificar si existen esas amenazas“.

“En cualquier caso, Carabineros ha adoptado mecanismos de información preventiva para evitar cualquier tipo de inconveniente“, complementó la autoridad.

El llamado de Cordero para que los turistas argentinos visiten Chile

Respecto de la información sobre una familia argentina que habría dejado el país tras recibir amenazas y agresiones tras lo ocurrido en Avellaneda, el titular de Seguridad dijo que se le pidió a la policía uniformada “verificar si esa denuncia efectivamente existe”.

A continuación, manifestó que “lo único que puedo decir es que los turistas pueden visitar tranquilamente nuestro país, los turistas argentinos en particular, porque están tomadas todas las medidas preventivas“.

En esa línea, apuntó que “estos eventos que son inconvenientes, que se produjeron producto de un partido de fútbol, no creo que sean de la entidad suficiente para impedir que las personas vengan“.

Sostuvo también que “en el evento de tener un legítimo temor, las instituciones policiales están tomando las medidas de resguardo adecuadas”.