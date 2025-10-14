Presupuesto 2026: Dorothy Pérez pide $1.200 millones extra y más funcionarios para Contraloría

Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, Dorothy Pérez dijo que la Contraloría considera ambos temas como críticos.

La contralora Dorothy Pérez pidió la asignación de $1.200 millones y 10 nuevos funcionarios para la Contraloría General de la República (CGR), al comparecer ante la comisión que revisa la partida de la entidad, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2026.

De acuerdo con lo planteado por Pérez, las peticiones responden a que el Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud que hizo el organismo de recursos adicionales. A la vez, explicó cuáles eran las eventuales consecuencias que conllevaría la falta del necesario financiamiento.

En la ocasión, explicó que la incorporación de 10 profesionales tiene como propósito reforzar la revisión de los procesos sumariales, en tanto que los $1.200 millones, que se sumarían al monto ya autorizado, se emplearán en adquirir licencias y fortalecer el almacenamiento informático, lo que permitirá recibir la documentación electrónica de toda la administración del Estado, ambos aspectos considerados “críticos” por Dorothy Pérez.

Lo solicitado por la Contraloría por la Ley de Presupuestos

“Nosotros solicitamos un aumento presupuestario de 8.5%. Sabemos que la situación presupuestaria del país es compleja y se nos autorizó un presupuesto de 1.5%, 7 puntos de diferencia, y no estamos esperando alcanzar los 8.5% porque sabemos la situación, pero estos dos puntos que son 10 profesionales funcionarios adicionales a los 62 que nos autorizaron, porque habíamos pedido 72, y los $1.200 millones que faltan para almacenamiento, son realmente críticos para nosotros“, detalló.

“Efectivamente se nos están otorgando recursos para una parte de esas soluciones, pero $1.200 millones están faltando y sin eso corremos el serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan“, concluyó.