Los detalles del nuevo proyecto de los dueños de Turbus: invirtieron US$11 millones

La familia Diez busca coronar el crecimiento de una de sus empresas claves.

La familia Diez, dueña de la reconocida cadena de transporte interurbano Turbus, inaugura esta tarde un moderno centro logístico en la comuna de Quilicura, que viene a coronar el crecimiento de una de sus empresas clave: Samex.

Esta firma se dedica a los envíos y transporte de carga entre empresas (B2B) y constituye un segmento estratégico dentro de sus negocios, que operan bajo el paraguas de Jedimar, nombre formado por las iniciales de su fundador, Jesús Diez Martínez.

Los otros negocios del grupo incluyen Autoplanet, Contémpora y participaciones societarias en el canal TV+ y en las cafeterías Coppelia, siendo Samex uno de sus compañías más relevantes.

En conversación con EL DÍNAMO, el gerente general de la empresa, Mauricio Parot, detalló que el nuevo recinto es “el más moderno y sostenible de Chile”.

Recordó que en 2024 abrieron sucursales en Valdivia y Punta Arenas, mientras que este año sumaron Curicó. El plan de expansión contempla nuevas aperturas en Vallenar, Ovalle, San Felipe y San Fernando, además de la ampliación de los centros de distribución en Iquique, Antofagasta y La Serena.

“De esta manera, Samex cerrará con 21 sucursales en 2025, con una flota superior a 280 camiones distribuidos entre servicios de primera y última milla”, explicó el ejecutivo.

Millonaria inversión

El nuevo centro se emplaza en un terreno de 24 mil metros cuadrados (m²), donde Samex levantó 7 mil m² de bodegas para carga de entrada y salida, además de 1.000 m² de oficinas; invirtiendo un total de US$11 millones.

“El monto de esta inversión refleja nuestro compromiso con el crecimiento del negocio, la modernización de la infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua del servicio que entregamos a nuestros clientes en todo el país, de Arica a Punta Arenas”, afirmó Parot.

Respecto al desempeño proyectado para 2025, la empresa espera un incremento en ventas del orden del 20%. “El nuevo centro de distribución ampliará significativamente la capacidad operativa de Samex, además de aportar a la sostenibilidad de la compañía gracias a la instalación de paneles solares, grúas y cargadores eléctricos para camiones, y un jardín de bajo consumo de agua, entre otras medidas”, añadió.

Entre las principales características del centro de distribución destacan 27 niveladores de andén, un sorter para la clasificación automatizada de paquetería heavy duty con capacidad para 3.200 bultos por hora, y tres nuevos cubiscan de pallets (sistemas para medir y pesar con precisión artículos de forma regular e irregular). Además, contará con más de 274 paneles solares, lo que le permitirá operar con autosuficiencia energética y reducir su impacto ambiental.