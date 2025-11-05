Las novedades de CasaCostanera: llegan Parfois y Le Creuset, crece Rapsodia y nuevo restaurante

Todas las semanas en CasaCostanera se está ejecutando algún trabajo. Ampliaciones, ajustes o la inauguración de nuevas tiendas. Y entre tanto movimiento celebran sus diez años.

El centro comercial abrió en 2015 de la mano del grupo Saieh, y luego pasó a manos de Consorcio. En su origen surgió como una apuesta disidente a los grandes centros comerciales: semiabierto, sin grandes tiendas y con una oferta de nicho.

El modelo se ha ido afinando y más que un shopping de lujo -como intentó posicionarse en un inicio- hoy se ha convertido en un espacio clave para la comuna de Vitacura con una oferta multifuncional. Desde farmacias y minimarket a tiendas de autor y marcas consolidadas.

La directora comercial del grupo, Constanza Lira y la gerente de marketing y nuevos negocios de Casa Costanera, Patricia Gómez, conversaron con EL DÍNAMO sobre la evolución del recinto.

La expansión continúa de la mano de la llegada de nuevas tiendas y experiencias. “Desde la mirada comercial, el foco siempre que hemos trabajado durante estos 10 años ha sido llegar a este cliente que viene del barrio y que busca solucionar todo en el mismo lugar. Ahí es clave el mix comercial”, relata Lira.

Nuevas marcas

La apuesta no es un tema de cantidad, sino de que la oferta de tiendas haga sentido y que las marcas los busquen. Ha sido exitoso: el holding de la familia Sweet, Forus, eligió a CasaCostanera para abrir la primera tienda de la marca portuguesa Parfois en Santiago. Esto luego de aterrizar con el primer local en Chile en el mall Marina Arauco, en Viña del Mar.

“En el caso de esta marca en particular y de otras, en el fondo entrar en CasaCostanera te da una mirada de una marca más exclusiva, de nicho, lo que te ayuda desde el punto de vista del posicionamiento”, añade Lira.

Para las marcas reconocidas el recinto también es un punto de venta importante. Zara Home acaba de remodelar su local, siendo el de CasaCostanera el único de su tipo en el país. Una especie de tienda bandera del retailer.

Dentro de las novedades también está la ampliación de Rapsodia. “Eso responde al caso de varias marcas que han ido detectando que este mall es mucho más boutique en sus experiencias. Zara Home y HyM, que están remodelando, están haciendo tiendas de experiencias únicas acá”, explican las ejecutivas.

A estas modificaciones se suma la llegada de nuevas tiendas, como Le Creuset y Madison, que aterrizan en una nuevo módulo a un costado de Banana Republic.

El recambio añade la apertura del local de joyas de Merry Sat y del recién inaugurado corner de la marca ONE, una firma portuguesa de joyas que eligió a este mall, también, como su primera locación en el país.

Y aunque aun no pueden revelar el nombre, el 2026 prevén que sea el año de consolidación de la azotea del reciento. En este roof se ubican restaurantes tales como Miraolas, Carmine y Fukasawa, al que se sumará un nuevo recinto que pronto anunciarán.

CasaCostanera cuenta con 23 mil metros cuadrados y 140 locales. Además, por el recinto circulan 370 mil personas en promedio al mes y las ventas crecieron 7% el último año. La ocupación, en tanto, está casi al 100% con varios en lista de espera para poder entrar.