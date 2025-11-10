Tras principio de acuerdo: los pasos que faltan para que Sky Airlines se sume a holding de Avianca

Las conversaciones se remontan a varios años atrás, luego que Abra comprara en septiembre de 2021 un bono de USD 70 millones emitido por Sky, el cual vence en octubre de 2026.

Sky Airlines informó que solo restan detalles para que se concrete su adquisición por parte del Grupo Abra y se sume al holding dueño de aerolíneas como Avianca y Gol.

La firma, de propiedad de la familia Paulmann Mast, indicó que entregó el principio de acuerdo con Abra a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que debe dar su aprobación para que la línea aérea sea parte del conglomerado.

En una declaración pública, Holger Paulmann, presidente de Sky Airlines, precisó que “una vez se concrete el principio de acuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de libre competencia, Sky pasaría a formar parte de un grupo que hoy opera con una flota combinada de más de 300 aeronaves y conecta a más de 140 destinos en más de 25 países”.

Sus palabras fueron compartidas por el CEO del Grupo Abra, Adrian Neuhauser, quien agregó que adición de Sky “permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo en la región”.

Las conversaciones se remontan a varios años atrás, luego que Abra comprara en septiembre de 2021 un bono de USD 70 millones emitido por Sky, el cual vence en octubre de 2026 y cuya cláusula permite al holding convertirlo en acciones, quedando así con la propiedad del 41% de la empresa nacional.

Sin embargo, la intención de Abra es quedarse con el 100% de Sky Airlines, manteniendo su marca e imagen, además de dejar en la presidencia del directorio a Holger Paulmann.

La operación espera la aprobación de la FNE y el cierre definitivo de la transacción para concretarse, mientras tanto, desde Sky recalcaron que “continuarán operando de manera independiente, manteniendo sus procesos internos, externos, canales de venta y servicios de atención al cliente”.