VIDEOS – Influencers retrataron cómo vivieron falso aviso de bomba en el Aeropuerto de Santiago

Un hombre de nacionalidad uruguaya aseguró tener un explosivo en su equipaje, generando un amplio operativo de seguridad.

Un grupo de influencers se encontraba en el avión de LATAM que tuvo que ser evacuado en el Aeropuerto de Santiago, luego de que uno de sus pasajeros asegurara que portaba una bomba en su equipaje.

La situación obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en el vuelo LA79, que tenía como destino la ciudad de Puerto Montt y luego Balmaceda.

Desde Carabineros informaron que la persona que dio el aviso fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI), tiene 58 años y es de nacionalidad uruguaya.

Tras una hora, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) descartaron la presencia de una bomba en el avión, por lo que los pasajeros de dicho vuelo deberán esperar en el aeropuerto a la espera de que sea reprogramado.

Influencers afectados por falso aviso de bomba en el aeropuerto

Entre quienes abordaron el vuelo LATAM afectado por esta situación se encontraba un grupo de influencers que viajarían al sur de Chile.

Uno de ellos, conocido como Jesuslandia, detalló en un video que “el Sernatur me seleccionó a mí junto a otros creadores de contenido para que nos fuéramos una semana al sur de Chile para grabar todos los destinos turísticos y promoverlos durante la temporada de verano”.

“Y bueno, aquí estamos en el aeropuerto, llegamos tempranito, hicimos el check-in, ingresamos todas las maletas y una vez que estábamos dentro del avión nos dicen tienen que bajar todos del avión porque hay una alerta de explosivo“, agregó.

Por último, acotó que “un pasajero dijo que en su maleta iba un explosivo. Y bueno, aquí estamos, nos bajaron a todos. Ahora están revisando todas las maletas del avión y ahí nos van a reprogramar el vuelo“.

Quienes también viajaban con él usaron sus cuentas en redes sociales para dar cuenta de diversas situaciones. Mientras uno de ellos acusaba a LATAM de no haberles entregado un desayuno durante la espera, otro reveló que estuvo a punto de perder el vuelo por quedarse dormido, pero gracias a lo ocurrido con el falso aviso de bomba se logró reunir con el resto de los creadores de contenido.