20 mil pasajeros afectados y 173 vuelos suspendidos: el impacto que ha tenido la huelga de pilotos de Latam

Pese al alto impacto operativo que ha generado la paralización, desde la aerolínea aseguraron que casi la totalidad de los pasajeros ya tienen solución de viaje.

Latam Airlines dio a conocer que a raíz de la huelga que comenzó el Sindicato de Pilotos (SPL), se han implementado una serie de medidas para los pasajeros, las cuales incluyen la cancelación de vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre.

A través de un comunicado, la compañía informó que la paralización ha provocado la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20 mil pasajeros, “de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original”.

En este marco, desde la aerolínea expusieron que las medidas implementadas se extenderán hasta que finalice la huelga. En caso de que la solución propuesta no se ajuste a las necesidades de los pasajeros afectados, podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo o solicitar la devolución total del pasaje y de los servicios asociados.

Bajo este contexto, Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group, afirmó que “estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular, de aquellos territorios que más lo requieren”.

Por otro lado, el Gobierno por medio del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, realizó un llamado a solucionar el conflicto, manifestando su “preocupación” y asegurando que mantendrán contacto con la compañía para monitorear la situación.

Si bien se trata de un conflicto dentro del sector privado, Muñoz sostuvo que esperan que las partes logren un acuerdo lo antes posible, porque “hay ciudades del país en que la conectividad aérea es prácticamente la única que brinda conectividad con el resto del mundo”.