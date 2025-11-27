Corte Suprema rechaza petición de Fashion’s Park y ordena restitución de local comercial en disputa con ABC

ABC acudió a tribunales para exigir la restitución de varios locales y solicitar indemnizaciones por retrasos en la entrega. Fashion’s Park ha rebatido esas pretensiones en distintas causas.

La pugna entre Fashion’s Park y ABC por una serie de locales comerciales sumó un nuevo capítulo. Desde hace meses, ambas cadenas de retail mantienen un enfrentamiento judicial por inmuebles que fueron arrendados y no han sido devueltos en los plazos establecidos.

ABC acudió a tribunales para exigir la restitución de varios locales y solicitar indemnizaciones por retrasos en la entrega. Sin embargo, Fashion’s Park ha rebatido esas pretensiones en distintas causas, llevando parte del conflicto hasta la Corte Suprema.

Uno de los casos corresponde al local ubicado en Avenida Concha y Toro Nº 400 (ex 300), en Puente Alto. ABC pidió su devolución y sostuvo que Fashion’s Park “no ha restituido el inmueble y continúa haciendo uso de él”.

Pelea en tribunales

La cadena ingresó un recurso de casación pero la Corte Suprema lo rechazó de manera unánime y ordenó la restitución inmediata del inmueble a sus propietarios originales.