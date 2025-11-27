Corte Suprema rechaza petición de Fashion’s Park y ordena restitución de local comercial en disputa con ABC

La pugna entre Fashion’s Park y ABC por una serie de locales comerciales sumó un nuevo capítulo. Desde hace meses, ambas cadenas de retail mantienen un enfrentamiento judicial por inmuebles que fueron arrendados y no han sido devueltos en los plazos establecidos.
ABC acudió a tribunales para exigir la restitución de varios locales y solicitar indemnizaciones por retrasos en la entrega. Sin embargo, Fashion’s Park ha rebatido esas pretensiones en distintas causas, llevando parte del conflicto hasta la Corte Suprema.
Uno de los casos corresponde al local ubicado en Avenida Concha y Toro Nº 400 (ex 300), en Puente Alto. ABC pidió su devolución y sostuvo que Fashion’s Park “no ha restituido el inmueble y continúa haciendo uso de él”.
Pelea en tribunales
La cadena ingresó un recurso de casación pero la Corte Suprema lo rechazó de manera unánime y ordenó la restitución inmediata del inmueble a sus propietarios originales.
“La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo interpuestos por la sociedad Comercial Fashions Park SA, en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de término de contrato de subarrendamiento y que le ordenó proceder a la restitución del local comercial ubicado en la comuna de Puente Alto, libre de todo ocupante”, informó el Poder Judicial.
El fallo —dictado por la Primera Sala, integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Mario Carroza Espinosa, la ministra María Soledad Melo Labra y las abogadas (i) Leonor Etcheberry Court y Pía Tavolari Goycoolea— también impuso a Fashion’s Park una multa de 4,5 UF por cada día de retraso en la restitución, originalmente pactada para el 31 de diciembre de 2024.
La disputa no termina ahí. Fashion´s Park y ABC mantienen litigios similares por locales en San Bernardo, Calama, Villarrica y Valdivia.