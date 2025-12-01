Cámara Baja aprobó restablecer feriado bancario: ahora debe ser promulgado por el Gobierno

De acuerdo con lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Listo para la promulgación por parte del Gobierno tras la aprobación previa del Senado, quedó el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre, luego de su aprobación de manera casi unánime en la Cámara Baja.

De acuerdo con lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

De esta forma, se revertirá el feriado que había sido eliminado como consecuencia de la Ley Fintech, aunque esta medida solo entró en vigencia el 1 de agosto, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la norma que implementó la normativa.

Qué dice el proyecto para restablecer el feriado bancario

La misma disposición fijaba además que las instituciones bancarias debían mantener un horario mínimo de atención de 09:00 a 14:00, pese a que aquello “no impide a la entidad atender en sábado o domingo, o fuera de dicho horario, no requiriendo autorización especial para ello por parte de esta Comisión“.

Tras la decisión de la CMF, que señaló que solo cumplió con lo que señala la ley, sindicatos del sector bancario afirmaron que la norma significó “un retroceso en vez de una modernización“.

El proyecto de ley para restablecer el feriado bancario que fue aprobado por la Cámara Baja fue presentado por los senadores Fidel Espinoza, Gastón Saavedra (PS), Ximena Rincón, Matías Walker (Dem) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

En concreto, la propuesta aprobada por la Cámara Baja establece que “los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre de cada año, ni los días sábado de cada semana, salvo autorización de la Comisión. En ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio”.