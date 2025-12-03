SMU ajusta su estructura y acelera expansión: 38 nuevas tiendas y plan de US$400 millones

En noviembre la cadena que controla Alvi, Super 10 y Unimarc ajustó su tamaño, con un costo de $3.500 millones.

La cadena supermercadista SMU realizó esta mañana su encuentro con inversionistas y detalló su nuevo plan de inversiones en el país, que considera 38 nuevos locales, con un fuerte foco en el formato mayorista.

El holding —que opera Unimarc, Alvi y Super 10 en Chile, además de Maxi Ahorro en Perú— también proyecta abrir otros 22 locales en territorio peruano.

El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, explicó que el programa 2026-2028 incluye la remodelación de 80 tiendas y la llegada a 50 nuevas comunas a través de aperturas y del fortalecimiento de su oferta omnicanal.

Durante los tres años de ejecución, las iniciativas de Unimarc generarán aproximadamente 1.600 empleos directos e indirectos en Chile.

Cambio de comportamiento

Gálvez señaló que la compañía observa cambios relevantes en el comportamiento de compra, donde los consumidores están adquiriendo productos con mayor frecuencia y privilegiando la reposición de perecibles. Ese patrón, dijo, favorece a sus formatos, diseñados precisamente para atender ese tipo de demanda.

En un contexto de mayor costo de los alimentos, SMU busca profundizar el desarrollo de marcas propias, como Merkat y Nuestra Cocina. En los próximos tres años planea sumar 600 nuevos productos, con el objetivo de aumentar su participación en este segmento desde el 13% al 16%.

El plan considera un capex de US$400 millones, de los cuales el 55% se destinará a crecimiento, el 25% a continuidad operacional y el 25% a eficiencia. A ello se suman US$85 millones para inversión en herramientas tecnológicas.

SMU ajusta tamaño de la compañía

La supermercadista, ligada al empresario Álvaro Saieh, ejecutó en noviembre una restructuración organizacional. “Este plan se implementó durante el mes de noviembre del presente año 2025, y su costo fue de aproximadamente $3.500 millones, cuya contabilización se verá reflejada en los estados financieros del cuarto trimestre”, informó la firma a inicios de mes.

Gálvez explicó a EL DÍNAMO que la medida responde a un proceso de consultoría que recomendó eliminar cargos duplicados y revisar la estructura. Como resultado, unas 200 personas salieron de la empresa.

“Los ahorros asociados a la reestructuración permitirán recuperar el costo durante los próximos meses, y además generarán ahorros en los períodos futuros. Las iniciativas estratégicas implementadas permiten incrementar la productividad, mitigando el alza de los gastos operacionales”, detalló el holding.

En la misma línea de búsqueda de eficiencias, la compañía reactivará su centro de robótica de 1.200 m2 ubicado en Los Trapenses, enfocado en operaciones de e-commerce. El ejecutivo indicó que estaba inactivo, debido a la quiebra del proveedor de software que lo soportaba, pero que durante diciembre iniciará su marcha blanca con una nueva compañía.