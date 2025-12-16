FNE autoriza que Red Salud compre la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

El organismo regulador realizó un análisis para determinar los eventuales efectos para la libre competencia que conllevaría la transacción.

Tras establecer que la operación no conlleva una reducción de la competencia en el mercado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó que Empresas Red Salud S.A. adquiera la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción.

La resolución la adoptó la FNE después de que en mayo pasado Empresas Red Salud y Grupo Clínico de Inversiones SpA (GCI) anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para adquirir el centro de salud de la capital de la Región del Biobío.

A raíz de aquello, el organismo regulador inició el análisis para determinar los eventuales efectos para la libre competencia que conllevaría la transacción.

Luego de lo resuelto por la Fiscalía Nacional Económica, Red Salud quedó en condiciones de concretar la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, la que corresponde a la clínica privada más grande del sur del país.

Red Salud y Clínica Sanatorio Alemán en las mismas comunas

A esta clínica de alta complejidad, que dispone de unidades de toma de muestras, un centro oncológico y un centro de fertilidad, entre otras prestaciones, se suman otros 19 centros médicos en las comunas de Concepción, Chillán y Los Ángeles.

Por su parte, Red Salud posee tres clínicas en Santiago y otras seis en distintas regiones desde Iquique a Magallanes, junto a 26 centros médicos, tres de los cuales también se ubican en las comunas de Concepción, Chillán y Los Ángeles.

Al analizar la compra, la FNE examinó la superposición de actividades entre ambas entidades en diversas prestaciones de salud, en particular en las tres comunas mencionadas.

Luego de su análisis, el organismo regulador determinó que “en atención a los antecedentes y al análisis realizado en el informe (la operación) no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos analizados“.

Con la resolución de la FNE a firme, ahora se contempla que ambas partes firmen los contratos definitivos para el cierre de la operación y concretar la adquisición.