Empresarios celebran la victoria de Kast: “Un respaldo potente a la agenda pro seguridad, pro crecimiento, pro empleo y pro inversión”

Conocidos los resultados del balotaje de ayer, que dieron por ganador con cómoda ventaja al candidato republicano José Antonio Kast, los diferentes sectores empresariales reaccionaron ante su triunfo.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), celebró el ejercicio democrático del domingo y dijo que la elección de JAK “el contundente resultado muestra un respaldo potente de la ciudadanía a la agenda pro seguridad, pro crecimiento, pro empleo y pro inversión liderada por el candidato ganador. Vemos con claridad que los chilenos y las chilenas hoy se sienten convocados a los cambios que apunten en esa dirección y que permitan dar un vuelco a los resultados de los últimos años”.

El gremio presidido por Susana Jiménez agregó que esperan que el mundo político haga “eco de la voz de la mayoría para alinear voluntades”.

“Para volver a crecer y generar oportunidades para todos, deben reducirse las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión, hay que bajar la carga tributaria para ser más competitivos, y reducir los costos laborales para recuperar el empleo formal y de calidad”, añadieron.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, destacó que eel nuevo ciclo político abre una oportunidad clave para recuperar la confianza y fortalecer la estabilidad institucional, lo que requiere entregar señales claras y tempranas de certidumbre, con una agenda que ponga como prioridad el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo formal, junto con enfrentar con urgencia el desafío de la seguridad, siempre en un marco de cohesión social.

“Hoy el país cuenta con diagnósticos ampliamente compartidos. La ciudadanía espera señales concretas, reglas claras y decisiones oportunas que permitan despejar la incertidumbre. Es momento de pasar a la acción, implementar reformas bien diseñadas y dar certezas que habiliten a las personas y a las empresas a volver a emprender, invertir y crear oportunidades en todo el país”, manifestó.

Reacciones sectoriales

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría dijo tras los resultados que que esta segunda vuelta debe marcar el inicio de una nueva etapa para el país, “en la que se impulsen con decisión todas las medidas necesarias para promover más y mejor empleo, abordar de manera urgente el déficit habitacional que afecta a miles de familias y reactivar un ciclo económico virtuoso que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas”.

El timonel de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio añadió que resulta imprescindible que el próximo gobierno sitúe la seguridad en el centro de su agenda y ponga en marcha un Plan Nacional de Seguridad para la Actividad Económica, con foco operativo en zonas comerciales y turísticas, que permita recuperar el control territorial, combatir de manera efectiva el comercio ilícito y proteger la actividad económica formal.

“Garantizar condiciones mínimas para operar no es solo una demanda del sector, sino una responsabilidad del Estado para generar impactos inmediatos en ventas, empleo y confianza, y para que Chile vuelva a producir, invertir y recibir turistas con normalidad”, enfatizó.

Desde la Asociación de Empresas Familiares, su presidenta, Anne Traub dijo que será clave fortalecer la actividad empresarial y reconocer su valioso aporte al país, así como avanzar en acuerdos que dinamicen la economía y permitan que Chile retome una senda de progreso y oportunidades.

Loreto Seguel, presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón agregó que esperan trabajar con el nuevo gobierno para fortalecer la alianza público-privada “clave para enfrentar los desafíos del desarrollo y fortalecer una industria que es motor de crecimiento y orgullo nacional”.

La Cámara Minera de Chile, en tanto dijo que la organización “está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del presidente electo, ya que contamos con profesionales expertos en el sector minero en todos los ámbitos”.