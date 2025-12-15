“Cómo no pensar en lo feliz que estará”: José Piñera recordó a Jaime Guzmán al celebrar el triunfo de Kast

Piñera utilizó su cuenta de X y añadió al posteo una columna de opinión que tituló “Cinco recuerdos de Jaime Guzmán”.

El ex ministro de Hacienda José Piñera utilizó su cuenta de X para valorar el triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales 2025, y aprovechó de recordar al asesinado senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán.

En más de una oportunidad, el ganador de los comicios del domingo manifestó que, si llegaba a La Moneda, no descartaba la opción de contar con el también ex ministro del Trabajo y creador del sistema de AFP como titular de Hacienda o asesor sectorial.

El también hermano del fallecido ex presidente Sebastián Piñera le dedicó algunas palabras al líder del Partido Republicano, en un posteo que acompañó con una columna de opinión que escribió para el sitio web Economía y Sociedad, que tituló Cinco recuerdos de Jaime Guzmán.

José Piñera recordó a Jaime Guzmán al valorar el triunfo de Kast

En su posteo, al destacar el triunfo de José Antonio Kast, José Piñera escribió: “¿Cómo no recordar en este día a Jaime Guzmán, mi gran amigo en la lucha por hacer grande a Chile durante la epopeya del gobierno libertador?“.

“¿Cómo no pensar lo feliz que estará cuando se anuncie que José Antonio Kast será el nuevo Presidente de Chile?“, añadió´el mensaje que compartió con sus seguidores.