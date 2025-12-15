Comité político post elecciones: presidente Boric reconoce culpas tras aplastante derrota de Jara

El presidente Boric instó al sector a mantener la unidad, en medio de las conversaciones de los partidos políticos de generar una coalición o seguir por caminos propios.

El presidente Gabriel Boric fue parte del comité político de todos los lunes en La Moneda, marcado por la aplastante derrota sufrida por Jeannette Jara ante José Antonio Kast, quien se impuso con más de 7 millones de votos en el balotaje.

Al respecto, el jefe de Estado expresó a los presentes que las razones de la debable oficialista son múltiples, pero dejando en claro que entre éstas estaba el actuar de Palacio.

Prueba de ello fue que no lograron comunicar de manera eficiente la gestión sostenida en materia de seguridad y migración, las principales cartas de la campaña de Kast para ganar el voto del electorado.

Esto fue refrendado posteriormente por Jaime Quintana, timonel del PPD, que expresó tras el encuentro que “el Gobierno tuvo alguna responsabilidad desde luego, porque no logramos comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad, que es mucho, 70 leyes (…). Tuvimos un problema de cómo se comunican cosas que se hicieron bien”.

A esto se suma que Jeannette Jara no es vista como la responsable de lo sufrido este domingo en las urnas, lo que demuestra que “era una buena candidata”, consignó La Tercera.

Pero además el presidente Gabriel Boric hizo hincapié en un hecho vivido en la elección parlamentaria de noviembre: la creación de la lista paralela de Acción Humanista y FRVS. Esta situación terminó con la molestia del mandatario y la salida de los regionalistas verdes del gabinete.

Para finalizar, el presidente Boric instó al sector a mantener la unidad, en medio de las conversaciones de los partidos políticos de generar una coalición o seguir por caminos propios.

Esto quedó graficado con la intención de la Democracia Cristiana y el Socialismo Democrático de apartarse del Frente Amplio, ante lo cual el senador Francisco Huenchumilla declaró que la falange “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.