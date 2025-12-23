“El mayor negocio en la historia”: acuerdo Codelco-SQM financiaría presupuesto de Vivienda por tres años

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, planteó que no se trata de un triunfo del gobierno, sino de todo el país.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, calificó como “probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia” el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060, que presentó este martes el presidente Gabriel Boric como parte de la Estrategia Nacional del Litio.

A través de una vocería realizada en el Palacio de la Moneda, el secretario de Estado valoró que dicha estrategia “hoy muestra resultados significativos”, y planteó que no se trata de un triunfo del gobierno, sino de todo el país.

El mismo ministro García destacó que los nuevos recursos que percibiría el Estado tras el acuerdo financiarían por al menos tres años todo el presupuesto de Vivienda.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, manifestó que la estrategia “no solo habla del aspecto productivo (…) sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo“.

Acuerdo Codelco-SQM posiciona a Chile como líder mundial

En tanto, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, apuntó que espera concretar en los próximos días “la firma de todos los documentos correspondientes de la fusión de las empresas, y también nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad“.

Sobre el mismo tema, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó que el acuerdo entre Codelco y SQM “muestra que el trabajo colaborativo entre el mundo público y el mundo privado trae sus frutos (…) y nos posiciona a Chile como líder mundial en la producción de litio“.

Cabe recordar que hace unos días la Contraloría General de la República incluyó observaciones sobre el acuerdo y fijó como plazo el 31 de diciembre para que la Corfo subsane los alcances que hizo.