La gigante de los lubricantes que aterriza en Chile para competir con Copec, Shell y Total

Al país llegan de la mano de Refax, socios locales que quieren quedarse con el 5% del mercado.

El mercado automotriz chileno sigue atrayendo a nuevos actores internacionales. Esta vez se trata de Gulf Oil International, histórica marca estadounidense de lubricantes que confirmó su arribo al país con el objetivo de competir directamente con los líderes del segmento, como Copec, Shell y Total.

Fundada en 1901 en Estados Unidos, Gulf llega a Chile de la mano de Refax, empresa chilena especializada en repuestos automotrices, que actuará como su socio estratégico y estará a cargo de la comercialización tanto en el canal mayorista como minorista. La marca Gulf ya tiene presencia en más de 60 países.

“Consideramos que el mercado chileno posee uno de los parques automotores más modernos de la región, lo que demanda productos de calidad superior. Por eso decidimos convertir a Chile en un país estratégico a largo plazo”, señaló Gastón Mienko, vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International.

La alianza apunta a disputar participación en un mercado automotriz concentrado, donde Copec, Shell y Total tienen la mayor cuota. La meta de Refaxes ambiciosa: alcanzar un 5% de participación de mercado en el mediano plazo. Las estimaciones indican que este mercado mueve en Chile entre US$ 750 y US$ 1.000 millones.

“Gulf es una marca reconocida y confiable para los conductores. Esta alianza nos permite llevar lubricantes de alto estándar a todo el país, con productos que se adaptan a las necesidades reales del parque automotor chileno”, afirmó Claudio Saldías, gerente de ventas de Refax.