Boom del subsidio hipotecario obliga a la construcción a pedir su extensión al próximo gobierno

La alta demanda por el beneficio hipotecario llevó al gremio a pedir su continuidad al nuevo gobierno. La CChC ya se reunió con Hacienda y también planteó el tema al eventual ministro del área, Jorge Quiroz.

Los bancos cerraron 2025 con un bajo dinamismo en la entrega de créditos hipotecarios, escenario que comenzó a revertirse tras la implementación del subsidio a la tasa de interés. La ley, promulgada en mayo del año pasado, permitió que más de 50 mil personas solicitaran una rebaja en la tasa de sus créditos, con el Estado actuando como garante.

El uso del beneficio superó con creces las proyecciones iniciales. Si bien se estimaba que las solicitudes se extenderían durante todo 2026, ya en enero de este año se superó el umbral de las 50 mil peticiones. Cerca de la mitad de ellas se transformó en créditos efectivos para viviendas de hasta 4.000 UF, equivalentes a unos $151 millones.

Este escenario llevó a las constructoras a impulsar la extensión del subsidio durante la próxima administración. A través de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el gremio sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para manifestar su interés en mantener el beneficio.

El encuentro se realizó el 23 de diciembre y contó con la participación del presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, junto a otros representantes del sector. Además de abordar la deuda del sector público con empresas constructoras, la Cámara expuso el éxito del subsidio a la tasa hipotecaria y la conveniencia de ampliarlo bajo el próximo gobierno.

La llegada con el nuevo presidente

El subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios —formalmente denominado FOGES Nueva Vivienda— fue inicialmente impulsado por la banca, a lo que luego se sumó el sector de la construcción. El contexto sigue siendo complejo: la inversión en vivienda registra una caída superior al 5% interanual, mientras que las tasas hipotecarias han aumentado más de 60% desde 2021.

El tema fue abordado por el presidente electo, José Antonio Kast, en su intervención ante empresarios en Icare, donde apuntó al precio de las viviendas como el problema estructural de fondo.

Desde la banca, que respalda la extensión del beneficio junto a las constructoras, reconocen que se trata de una medida transitoria. En el sector privado coinciden en que el nuevo gobierno buscará soluciones más estructurales a lo que califican como una de las peores crisis del mercado inmobiliario en la última década.

Entre las alternativas que se comentan de manera informal figura la revisión del pago de IVA en la compra de primeras viviendas.

En paralelo, la CChC ya solicitó al eventual ministro de Hacienda del próximo gobierno, Jorge Quiroz, que evalúe la extensión del subsidio, lo que requeriría el envío de un proyecto de ley al Congreso, mientras se avanza en soluciones de largo plazo para el acceso a la vivienda.

Qué dicen las cifras

De acuerdo con información de la Asociación de Bancos, entregada la primera semana de 2026, en noviembre los créditos hipotecarios crecieron 1,5%, su mayor expansión en diez meses, aunque aún lejos de los promedios históricos.

“El programa de subsidio a la tasa hipotecaria continúa mostrando una elevada demanda, con casi 46 mil solicitudes elegibles y 24.942 aprobadas. Del total de 50.000 créditos disponibles, ya se han cursado 12.052 préstamos en los primeros cinco meses”, detalló el gremio bancario.

En paralelo, la tasa de interés hipotecaria promedio descendió a 4,13%, profundizando la tendencia de bajas observada durante el último trimestre.