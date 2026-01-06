¿Apelar a la experiencia o seguir adelante con Pérez Mackenna?: la encrucijada de Kast en Cancillería a la luz del nuevo escenario regional

Quiénes conocen la interna de Cancillería destacan que la repartición cuenta con un nutrido contingente dedicado a la carrera diplomática, por lo que no sería necesario un canciller experto en la materia. Pero sí indican que se requerirá “mucho talento” para afrontar el desafiante escenario internacional.

En los próximos 10 días, José Antonio Kast debería presentar su gabinete ministerial. Y aunque todas las miradas estaban puestas en los cargos de corte político, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado una nueva relevancia en el puzzle ministerial que debe resolver el presidente electo.

El nombre que estaba rondando hace varias semanas es el de Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco.

Pérez Mackenna, que no tiene experiencia política ni diplomática, sería el elegido de Kast debido a su amplio conocimiento del mercado internacional y capacidad de gestión comercial. Todo en un momento en que Chile necesita volver a atraer la inversión extranjera.

Las señales en su favor han sido elocuentes: Pérez Mackenna estuvo presente en el selecto grupo de empresarios que acompañó a Kast en su primer viaje como mandatario electo a Argentina.

Sin embargo, el tensionado clima regional —atravesado además por la amenaza de Donald Trump a otros mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Scheinbaum (México)— ha puesto en entredicho la decisión de Kast de instalar en la cancillería a una figura sin experiencia en la materia.

Sin embargo, quienes conocen la dinámica interna de Cancillería destacan que la repartición cuenta con un amplio personal dedicado a la carrera diplomática, especializado en diversas aristas como defensa, derecho internacional o relaciones comerciales. En ese sentido, no sería necesario que el nuevo canciller tenga experiencia en esas áreas, sino “talento” y una amplia red de contactos para llevar adelante la agenda de política exterior.

Los aspectos que deben pesar en la definición de Kast

Diferentes analistas consultados por EL DÍNAMO coinciden con ese análisis por diversos factores: desde la necesidad de Chile de mantener el plan de “gobierno de emergencia” adelante, el cual requiere de lazos con el mundo comercial, hasta el rol que pueden adoptar las subsecretarías para complementar el perfil empresarial que tiene Pérez Mackenna.

Para Juan Pablo Lavín, de Panel-Ciudadano UDD, el presidente electo no debería “sobrerreaccionar” y que las prioridades que definió para su mandato “no debiera alterarse por un cambio en el contexto regional”.

“Lo ocurrido en Venezuela es muy importante, sin duda, pero Chile no es un actor central en la política latinoamericana como para que cada evento externo obligue a rediseñar su política exterior. Un perfil con énfasis en inversión y estabilidad sigue siendo plenamente coherente con las prioridades del próximo gobierno”, dice Lavín.

Para Roberto Munita, analista de la Universidad de Los Andes, si José Antonio Kast estaba pensando en Pérez Mackenna “debía tener claro que tarde o temprano surgirían problemas de geopolítica en la región; de hecho, lo ocurrido con Maduro era un tema de tiempo. Por lo mismo, ya se esperaba que el futuro canciller fuera capaz de caminar y mascar chicle a la vez. Eso no ha cambiado y, si Kast considera que Pérez Mackenna tiene ese perfil, no debería modificar ahora el criterio”.

Valeria Navarro, académica Escuela de Ciencia Política UDP, sostiene que más que reconsiderar el nombre del futuro canciller, “Kast debe considerar que sea una persona que tenga un buen manejo de temas de relaciones internacionales y de la trayectoria que ha tenido Chile a lo largo de los últimos casi 40 años sobre cómo posicionarse en el sistema internacional. No es que tiene que dejar de estar preocupado por fomentar la inversión, sino que debemos considerar que en Cancillería hay distintas subsecretarías o distintas divisiones”.

Sobre este punto, Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto Res Publica, añade que “la experiencia política y diplomática internacional es siempre deseada en todo Canciller. Sin embargo, los desafíos internacionales que Chile enfrentará durante los próximos cuatro años son muy distintos de los 50 años pasados, en donde los organismos internacionales fueron esenciales y la diplomacia internacional giró en torno a la Guerra Fría y la globalización económica”.

Chile en el concierto regional

Una de las tareas del canciller que sumirá a partir de marzo, además de atraer la inversión externa, será delinear los ejes y prioridades de la política exterior, en los que está el corredor humanitario que ha impulsado Kast en sus reuniones con líderes de países sudamericanos.

“Independiente de las presiones mediáticas, el primer desafío será mantener la proporcionalidad. Chile debe tener una posición clara en términos de principios (democracia, derechos humanos, estabilidad regional), pero sin buscar protagonismos que no se condicen con su peso real en el escenario internacional. En otras palabras, lo primero es evitar tensiones innecesarias”, dice Lavín.

Y acota: “Con la caída de Maduro se abre la expectativa de un retorno de parte de la diáspora venezolana. Sin embargo, estos procesos no ocurren de un día para otro. Para que haya retornos masivos se requiere un mínimo de certidumbre política, institucional y económica, algo que difícilmente se dará en el corto plazo”.

En el entramado internacional, también asoma un socio incómodo y con el cual Chile tiene una estrecha relación: China.

Estados Unidos aprovechó la operación en Venezuela para reafirmar su intención de dominio comercial en la región e incrementar su influencia política, en medio de la guerra comercial con el gigante asiatico.

Munita, en ese sentido, sostiene que para el próximo canciller será “un desafío importante la mantención de la relación económica con China, actualmente nuestro principal socio comercial, algo que incomoda profundamente a los EEUU”.