El argumento de Metro para poner fin anticipado al contrato con empresa que desarrollaba la Línea 7

A través de la medida, Metro busca resguardar la continuidad del proyecto, además de asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y operacionales exigidos.

Metro de Santiago confirmó este martes que decidió poner término anticipado del contrato con la empresa TBM y Túnel SpA, encargada de llevar a cabo las obras civiles del tramo 1 de la Línea 7.

A la vez, aplicó las multas contractuales correspondientes, con el propósito de ejercer los derechos de cobro y la retención, a fin de hacer efectivas las boletas de garantías del contratista.

El argumento de Metro para finalizar contrato de la Línea 7

Según planteó Metro, la decisión de finalizar el contrato con la empresa a cargo de la construcción de la Línea 7 se debió a que se constataron incumplimientos graves y reiterados en sus responsabilidades contractuales. Entre aquellos se cuenta en particular la detención de la tuneladora.

La empresa TBM y Túnel SpA estaba a cargo de las obras civiles del tramo 1 de la Línea 7, que corresponde a un 30% del trazado total.

Con el propósito de avanzar en la construcción de las obras en el tramo 1, Metro activó un plan de continuidad y, en lo inmediato, la adjudicación de los trabajos quedó en manos de OSSA y Ferrovial.

“El término de contrato es una figura contractual de sanción que se considera justamente para casos como este, donde se han verificado incumplimientos graves y reiterados a las condiciones establecidas“, explicó la gerente de la División de Proyectos de la empresa, Ximena Schultz.

“Nuestro deber es resguardar el interés público y asegurar la continuidad de un proyecto estratégico para la ciudad“, complementó la ejecutiva.