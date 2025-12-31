 La estación del Metro de Santiago que cerrará sus puertas a las 15:00 horas y por qué

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, Metro de Santiago informó que implementará una extensión de horario en varias estaciones de las Líneas 1 y 3. No obstante, una estación cerrará de manera anticipada durante la jornada del miércoles 31 de diciembre.
De acuerdo a la información entregada por la empresa estatal, la estación La Moneda, correspondiente a la Línea 1, dejará de funcionar a partir de las 15:00 horas. Desde ese momento, los trenes no se detendrán en la estación y tampoco se permitirá el ingreso de pasajeros.
Esta decisión responde a las medidas de seguridad y logística asociadas a la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, evento que contempla un espectáculo con 1.000 drones, más de 7.000 fuegos artificiales y shows musicales a cargo de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.
Estaciones de Metro de Santiago con horario extendido el 31 de diciembre
Para facilitar el traslado de quienes asistan a las celebraciones, Metro anunció que el servicio del 31 de diciembre se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada del 1 de enero.
Las estaciones de ingreso habilitadas hasta esa hora serán:
- Los Héroes (solo Línea 1, sin combinación con Línea 2)
- Universidad de Chile (Línea 1, con combinación disponible a Línea 3)
En tanto, las estaciones de salida que funcionarán hasta la 1:30 serán:
- San Pablo (Línea 1, sin combinación con Línea 5)
- Las Rejas (Línea 1)
- Estación Central (Línea 1)
- Baquedano (Línea 1, sin combinación con Línea 5)
- Tobalaba (Línea 1, sin combinación con Línea 4)
- Escuela Militar (Línea 1)
- Los Dominicos (Línea 1)
- Plaza de Quilicura (Línea 3)
- Los Libertadores (Línea 3)
- Ñuñoa (Línea 3, sin combinación con Línea 6)
- Plaza Egaña (Línea 3, sin combinación con Línea 4)