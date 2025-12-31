 La estación del Metro de Santiago que cerrará sus puertas a las 15:00 horas y por qué

Además, para facilitar el traslado de quienes asistan a las celebraciones, Metro anunció que el servicio se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada.

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, Metro de Santiago informó que implementará una extensión de horario en varias estaciones de las Líneas 1 y 3. No obstante, una estación cerrará de manera anticipada durante la jornada del miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo a la información entregada por la empresa estatal, la estación La Moneda, correspondiente a la Línea 1, dejará de funcionar a partir de las 15:00 horas. Desde ese momento, los trenes no se detendrán en la estación y tampoco se permitirá el ingreso de pasajeros.

Esta decisión responde a las medidas de seguridad y logística asociadas a la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, evento que contempla un espectáculo con 1.000 drones, más de 7.000 fuegos artificiales y shows musicales a cargo de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Estaciones de Metro de Santiago con horario extendido el 31 de diciembre

Para facilitar el traslado de quienes asistan a las celebraciones, Metro anunció que el servicio del 31 de diciembre se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada del 1 de enero.

Las estaciones de ingreso habilitadas hasta esa hora serán:

Los Héroes (solo Línea 1, sin combinación con Línea 2)

Universidad de Chile (Línea 1, con combinación disponible a Línea 3)

En tanto, las estaciones de salida que funcionarán hasta la 1:30 serán: