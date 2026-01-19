Familia Schapira retiró la demanda contra Michael Clark y Sartor tras dejar Azul Azul

La compra de las acciones que eran de la familia Schapira la llevó a cabo el abogado de Michael Clark, José Ramón Correa.

Luego de vender sus acciones de Azul Azul, la familia Schapira retiró la demanda que presentó en abril pasado contra Michael Clark y los ejecutivos de Sartor AGF.

De esta forma, los hermanos Daniel y Eduardo Schapira, ex directores y accionistas de la concesionaria, presentaron su desestimiento ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, con lo que pusieron fin a la demanda de nulidad.

El paquete accionario que vendió la familia constaba del 21,44% de las acciones de Azul Azul, las que alcanzaron un monto cercano a los $6.716 millones, equivalente a unos 7,5 millones de dólares.

Por qué los Schapira retiraron la demanda contra Michael Clark

En el documento presentado ante el tribunal, los Schapira decidieron retirar la demanda contra Michael Clark porque “no manteniendo participación alguna, directa ni indirecta en su propiedad, (se) ha tornado innecesaria e improcedente la continuación de las acciones ejercidas“

“Una de las razones principales para vender estas acciones ha sido terminar con los conflictos judiciales y extrajudiciales“, explicaron sobre su determinación.

Luego de la compra de las acciones por parte de Correa, la CMF ofició a Azul Azul para que informe sobre la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta entre él y Michael Clark, considerando que, en conjunto, el grupo alcanza cerca del 85% del poder accionario de la sociedad.

La salida definitiva de la familia Schapira del grupo de accionistas, así como el cierre de la causa, representa un alivio a menos temporal para Michael Clark.