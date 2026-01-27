CMF pide a Mosa ajustar precio de su OPA por Blanco y Negro tras error de cálculo

Avanzan los plazos para que Aníbal Mosa se convierta en el controlador de Blanco y Negro, la sociedad que administra a Colo Colo. Sin embargo, en el marco de la Oferta Pública de Acciones (OPA) informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que se inició el 20 de enero pasado, la autoridad formuló observaciones al oferente y le solicitó aclarar condiciones clave de la operación, particularmente en lo relativo al cálculo del precio ofrecido a los accionistas.

Mosa quiere adquirir hasta 30 millones de acciones de Blanco y Negro, lo que le permitiría incrementar en cerca de 30% su participación en la sociedad y alcanzar algo más del 66% de la propiedad.

El empresario, ligado a inversiones en retail y hoteleras en el sur del país, ofreció $150 por acción. Según el prospecto enviado a la CMF, dicho precio sería “superior al precio promedio ponderado de las transacciones bursátiles de los 90 días anteriores a la fecha del Aviso de Inicio”, el que se estimó en torno a $93 por acción, lo que implicaría un premio cercano al 61%.

Detalles a revisar

No obstante, el 26 de enero, la CMF le indicó al oferente que debía recalcular el precio de mercado de la acción, ajustándose estrictamente a lo establecido en el artículo 199 de la Ley N°18.045, que señala que el premio por control debe determinarse sobre la base del promedio ponderado de las transacciones bursátiles realizadas entre 90 y 30 días hábiles bursátiles anteriores a la operación, debidamente ajustado por presencia bursátil.

En la OPA los asesores de Mosa incorporaron un cuadro explicativo que considera transacciones efectivas entre enero de 2024 y enero de 2026, período en el cual la acción de Blanco y Negro se movió entre $93 y $124. En el prospecto se señala además que “la baja liquidez histórica de la acción refuerza el carácter atractivo de la oferta, al otorgar a los accionistas una alternativa cierta de liquidez inmediata a un precio significativamente superior al observado en el mercado”.

El precio promedio ponderado de la acción calculado conforme al período legal -entre septiembre y diciembre– se ubica en torno a los $93 por acción, lo que es parte de la revisión que lleva adelante la autoridad.

Adicionalmente, la CMF solicitó al oferente mayor información financiera sobre Inversiones Panitao, sociedad a través de la cual se estructura la OPA, requiriendo la incorporación de información resumida del estado de resultados e indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad correspondientes a los dos últimos ejercicios anuales.

Con motivo de la oferta, Inversiones Panitao informó una situación financiera caracterizada por bajo nivel de endeudamiento, ausencia de pasivos de corto plazo y un patrimonio que concentra la mayor parte de sus activos, lo que da cuenta de un perfil de solvencia patrimonial, aunque no necesariamente de liquidez inmediata.

La CMF también pidió otras aclaraciones menores como el horario de cierre de la OPA y el domicilio de Mossa.